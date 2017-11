Chce to urobiť! Juraj Bača je pripravený podniknúť niečo, na čo ešte nenašli odvahu tisíce iných ľudí

Juraj (29), ktorý teraz žiari v seriáli Komisár Rex ako nekompromisný kriminalista, má v rodičoch veľkú oporu. Prišli ho podporiť aj na charitatívny galavečer Noc nádejí 2017, kde bol jedným z moderátorov večera a takisto aj spieval. Viliam a Magdaléna Bačovci boli dojatí. Hercov otec nám prezradil, že Jurajova mama mala v momente, keď videla syna spievať na pódiu, v očiach slzy.

Obaja rodičia sú Juraja veľmi hrdí. Aj keď pôvodne vyštudoval manažment, nebránili mu, keď ho zlákalo herectvo.

Pyšní sú však aj na staršieho syna Martina, ktorý okrem manažmentu vyštudoval aj diplomaciu a teraz pracuje pre istú americkú firmu ako manažér.

Galavečer Noc nádejí organizuje Nadácia Kvapka nádeje, ktorá pomáha detskej onkológii a takisto šíri osvetu o darcovstve kostnej drene. Darovaním kostnej drene je možné zachrániť ľudí, ktorí musia podstúpiť ťažkú chemoterapiu, ktorá vyhubí v tele nádorové bunky. "Nová" kostná dreň od darcu by v tele príjemcu mala pracovať bezchybne. Mnohí ľudia tak dostali nádej na život.

Juraj nám povedal, že do slovenského Národného registra darcov kostnej drene, ktorý eviduje ľudí ochotných darovať kostnú dreň, sa ešte nezaregistroval. Má to ale v pláne a nahovoril na to už aj niektorých príbuzných. Čoskoro tak urobia. „Ak budem môcť niekomu pomôcť, urobím to,“ dodal.