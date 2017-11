Čo medzi sebou mali naozaj? Podľa rečí zo zákulisia tanečnej šou sexi tanečnica vraj zviedla Braňa Deáka

Podľa slov všetkých štyroch porotcov v histórii tanečnej šou ešte nebolo také vyrovnané finále, kde by si každý z trojice súťažných párov zaslúžil výhru. Napriek vyrovnaným výkonom na parkete však jeden pár predsa len vynikal – v iskrení. Chémia medzi Braňom Deákom a tanečnicou Dominikou Roškovou sa nedala prehliadnuť. Napriek tomu, že v hľadisku sedela jeho manželka Ladislava.

Neudržali sa?

Od prvého kola bol ženatý herec pasovaný za sexsymbol súťaže. A Dominika sa hneď pri úvodnom zoznamovaní priznala, že Braňo bol jej detská platonická láska. Svoju úprimnosť neskôr oľutovala, lebo vo finále si sexi tanečnica povzdychla: „Vypustila som nevinnú hlášku, ktorá sa so mnou vezie po celú súťaž.“ Niektorí ľudia si však myslia, že jej hláška možno až taká nevinná nie je. Z dobre informovaného zdroja sme sa totiž dozvedeli, že iskrenie medzi dvojicou neostalo len v platonickej rovine. „V zákulisí sa o tom vie. Slová Zuzany Fialovej, že celé týždne prinášali permanentný príbeh lásky, ktorá bola dravá, vášnivá a ukázali všetky podoby, ako môže vyzerať vzťah dvoch ľudí, boli mierené presne na situáciu medzi nimi,“ prezradil náš zdroj.

Užili sme si to

Podobne ako Fialová to cítil aj porotca Petr Horáček, ktorý dvojici poďakoval za príbeh lásky prítomný v ich tanci v každom kole. Ako je to medzi nimi naozaj, to vedia len oni dvaja. V každom prípade, neprekvapilo by, keby tanečníci vzájomnú chémiu a erotikou nabité choreografie nedokázali udržať v medziach pracovného vzťahu. Samotná Dominika po získaní strieborného umiestnenia neudržala slzy. Poďakovala sa Braňovi, že pracoval s takou chuťou a odhodlaním, a rozcítila sa pri spomienke, ako sa denne stretávala s jedným človekom a neliezli si na nervy. A herec ich spoluprácu zhodnotil slovami: „Užili sme si to s Dominikou…“

Vedela, koho si berie

Toto sa jeho manželke asi nepočúvalo dobre. No Braňo sa už viackrát vyjadril, že jeho žena predsa vedela, že si berie herca, a tak rešpektuje jeho ľúbostné scény a intímnosti s herečkami. Samozrejme, v rámci práce. Či to teraz bolo niečo viac, ako to podľa lietania iskier medzi Braňom a sexi Dominikou vyzerá, to ukáže čas...

Romantické odškodné

Zdá sa, že viac šťastia na tanečnú partnerku mala Alena, manželka kráľa tanečného parketu Vlada Kobielskeho. Ten s Dominikou Chrapekovou síce takisto prezentoval láskyplný vzťah, no vyznieval skôr v rovine otec – dcéra. Herec pred celým národom neváhal vyzradiť, že hneď po finále cestuje s manželkou užiť si na tri dni Benátky. Nazval sa otcom externistom a svoju absenciu v rodinnom fungovaní počas tanečnej šou sa rozhodol vynahradiť manželke romantickým výletom.

Budeme sa stretávať!

O vyjadrenie k údajnej nevere sme poprosili aj Dominiku. Jej slová mnohých možno prekvapia. Finále vraj oslávila spoločne s Braňovou manželkou.

