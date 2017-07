Daniela Christová si vyrába konkurenciu. Chce, aby boli pekné aj ostatné

Dcéra bývalej kráľovnej krásy zdedila po mame dokonalú tvár, no nevydala sa na dráhu modelky. Pri pohľade na Danielu je jej tvrdenie, že nespĺňa parametre, minimálne prekvapujúce . Daniela Christová sa však rozhodla, že radšej ako sa predvádzať na mólach bude robiť krásnymi ostatné ženy. Venuje sa líčeniu a spolu s mamou ich učia, ako sa majú o seba starať, ako sa správne namaľovať, aj sebaláske.

Radšej prirodzene

Daniela absolvovala zopár kurzov, ale cit pre líčenie má v sebe. Tvrdí, že podstatné je to, čo sa komu hodí, nie to, čo sa nosí. „Momentálnym letným trendom je farebnejšie líčenie, do módy sa vrátila napríklad ružová, oranžová aj púdrové farby, ale ja som skôr konzervatívna. A najmä, nie každému všetko pristane, preto si nemyslím, že treba slepo nasledovať trendy,“ vysvetľuje vizážistka.

Výrazný mejkap odporúča skôr na zvláštnu príležitosť alebo na večerné líčenie. „Napríklad ja osobne by som si na bežný deň nedala líčenie s farebnými očnými tieňmi. Mám rada prirodzený vzhľad a tomu prispôsobujem aj mejkap. Vždy sa snažím aj módne trendy napasovať ženám, ktoré líčim tak, aby boli naozaj pekné, hlavne, aby sa ony dobre cítili,“ hovorí a dodáva: „Ani nude rúž sa nehodí každému. Keď za mnou príde klientka a má požiadavky, ktoré jej z môjho pohľadu nepristanú, snažíme sa nájsť alternatívu aby bola spokojná.“

Obočie

Podľa Daniely je základ, pretože dodáva tvári výraz. „Patrí k základom denného líčenia, ako aj dobrý mejkap, maskara, farba na líca a lesk alebo rúž na pery,“ radí s tým, že veľmi tenké obočie sa už nenosí.

Triky na omladenie