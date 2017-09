Elena Podzámska je najlepšou kamarátkou Petry Vajdovej. Ako vníma jej škandál?

Do hľadiska, hneď k parketu, sa však počas druhého kola posadila spolu s herečkinou mamou. „S Peťkou sme veľmi dobré kamarátky, spriaznené duše. Aj keď sa hovorí, že herečky nemôžu byť kamarátky, my sme dôkaz, že môžu,“ smeje sa Elena. Aj ona má za sebou účinkovanie v Let’s Dance. Hoci to bolo pred siedmimi rokmi, dobre si pamätá, čo v súťaži Petru čaká. Priznala však, že do šou nevyzbrojila Peťu žiadnymi zaručenými radami. „Potešila som sa, že tam ide, pretože viem, že tam zažiari, má na to. Preto ani nepotrebovala žiadny návod a poučovanie. Ona kedysi tancovala spoločenské tance, takže čo sa týka choreografií, tieto veci má v malíčku,“ myslí si Elena.

Vie, čo má robiť

No nielen pri zábavkách stojí Elena pevne po boku svojej kamarátky. Oporou jej je aj v tomto období, keď čelí kritike za alkoholický prešľap za volantom. V polovici augusta totiž zastavili Petru Vajdovú policajti a ona nafúkala 2,4 promile. „Snažím sa byť jej oporou, ako je to v mojich možnostiach,“ priznala Elena Podzámska. Je presvedčená, že aj tanečná šou pomôže Petre rýchlejšie sa vyrovnať s problémami. A to aj napriek tomu, že je na očiach verejnosti.

„Myslím si, že pre každého človeka, ktorý prechádza ťažkým obdobím, je veľmi dobré, keď mu do cesty príde práca. Hovorím o fyzickej práci, v tomto prípade trénovaní. Je to oslobodzujúce, pretože vám to zaplní myseľ. Aj psychológovia odporúčajú, že treba pracovať, niečo robiť, vytvárať…“ tvrdí Eňa.

Neľutujem

Aj Elena Podzámska prežila počas účinkovania v tanečnej šou riadne krušné chvíle. V tom čase zapĺňala titulky časopisov vďaka vzťahu s tanečným partnerom Matejom Chrenom. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby Matej Chren v tom čase netvoril dlhoročný pár s Mirkou Kosorínovou. S Matejom sa dali dokopy. Lenže to, čo na začiatku vyzeralo ako krásny romantický príbeh, sa po troch rokoch skončilo veľkou bolesťou v Eleninom srdci.

Dnes je však už všetko zabudnuté a aktéri mileneckého trojuholníka si zariadili partnerský život po svojom. „Nič neľutujem. Naozaj som sa naučila, že všetko zlé je aj na niečo dobré a všetko dobré je na všetko dobré,“ smeje sa Eňa. „Naozaj. Keď sa vám niečo v živote deje a v danej chvíli to beriete ako krivdu, vôbec to tak nemusí byť. Vy až s odstupom času zistíte, že to, čo sa vám stalo, je vlastne dobré, pretože sa vám otvorila cesta niekam inam. Je to tak... Aj keď je človek tlačený k stene a padá na dno, má to svoj význam. Uvedomí si, že tadiaľto cesta nevedie, a posunie sa nielenže ďalej, ale možno niekam celkom inam. Neľutujem žiadnu chvíľu, ktorú som v živote prežila, vrátane Let’s Dance,“ uzatvára Elena Podzámska.