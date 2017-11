Erika Barkolová šokuje, na čom je od leta závislá. Len málokto by sa dal na TOTO nahovoriť!

Moderátorka TopStaru si chvíle, keď je dokonale nastajlovaná, užíva plnými dúškami. No je to žena do voza aj do koča, o čom svedčí otužovanie, ktorému sa začala venovať tento rok.

„Ide o veľké prekonávanie seba. Začiatky však šli jednoducho. Od leta som neprestala plávať. Tréningom si moje telo zvykalo a dnes už bez problémov vydržím aj dvadsať minút vo vode, ktorá ma osem-deväť stupňov Celzia. Plávať chodím asi dvakrát do týždňa. Najradšej s partiou, ak by sa niečo prihodilo. Som na seba hrdá a verím, že budem zdravšia. Je to ako droga. Pár minút po tom, čo vyjdem z vody, si síce necítim telo, no potom nastúpi eufória.“