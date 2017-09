Exkluzívne: Dara Rolins nám porozprávala o vzťahu k svojim osudovým mužom

Nečakala ani na vianočný trh a všetkých predbehla. Dara Rolins už vydala svoj diár na rok 2018, opäť je v ňom veľa tipov a rád pre ženy. Priznáva, že na status ikony sa rozhodne nesťažuje.

Ponúkame vám malú ochutnávku rozhovoru s Darou Rolins, ktorý nájdete v najnovšom čísle Šarmu.

Vždy vás vidíme usmiatu a pozitívne naladenú. Dokáže Dara Rolins doma zvýšiť hlas, zakričať?

Samozrejme, že áno. Doma a kdekoľvek tam, kde je to treba. A práve preto je po väčšinu času vysmiata!

S Patrikom ste už päť rokov. Čo bolo pre vás na začiatku zásadné v správaní Patrika k Laure?

Nemala som žiadne veľké očakávania ani nároky. Nikdy som Laure nehľadala ocka. Toho má. A ako otec bol Matěj od začiatku, po celý čas skvelý. V prípade Patrika mi išlo o to, aby si s Lolou sadli ako kamoši. Nič viac, nič menej.

Keď Patrik príde domov, čo radi s Laurou spolu robia?

Myslím, že by som ich vzťah idealizovala, ak by som vám teraz rozprávala príbeh o tom, ako sa spolu hrajú alebo píšu domáce úlohy. Patrik nemal nikdy nijako zvlášť veľké ambície mať v jej živote významné miesto. A nehovorím to so sklamaním v hlase. Je to iba prirodzený vývoj, ktorý som nikdy nemala potrebu znásilňovať. Jednoducho je to partner jej mamy. Kamoš, s ktorým sa občas porozpráva, pozrú si spolu nejaký klip na Youtube. Najnovšie jej kúpil boxerské rukavice a párkrát už spolu trénovali. Ona sama prejavila prianie, aby ju to naučil. Inšpiroval ju klip k jej milovanej pesničke Shape of You od Eda Sheerana.

Viete si predstaviť adopciu dieťaťa, rozprávali ste sa o nej s Patrikom?

Nie.

Len nedávno vám vyšiel nový album. Stalo sa tak po šiestich rokoch. Za ten čas vás stretlo veľa dobrého aj zlého. Toto náročné obdobie sa neskončilo ani minulý rok, keď ste stratili dvoch veľmi blízkych ľudí. Mám pocit, že ste sa z mnohého vyspievali v nových pesničkách. A opäť sa potvrdilo, že skutočné zážitky majú u poslucháčov úspech. Už tri mesiace ide o najpredávanejší album na Slovensku. Čo presne bol impulz na jeho vydanie?