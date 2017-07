Fanúšikovia sa o ňu boja! Klebetí sa, že Lenka Filipová má rakovinu

Lenka Filipová (63) sa síce vždy srdečne usmieva od ucha k uchu na fanúšikov aj na novinárov, no zhovorčivou celebritou nikdy nebola. Patrila k umelcom, ktorí o svojom súkromí zásadne nerozprávajú, a razila zásadu, že ona sa chce prezentovať iba prácou. Lenže v januári zrazu ochorela a musela rušiť vystúpenia. To ju donútilo predsa len prehovoriť.

Nepoviem!

Urobila to však stroho: „Z dôvodu závažného a komplikovaného chrípkového ochorenia, bohužiaľ, musím svoje publikum sklamať. Nemôžem teraz až do odvolania koncertovať,“ napísala v januári na internet. Ibaže na pódium sa stále nevracala, a tak sa začalo špekulovať, čo sa obľúbenej gitaristke vlastne stalo. Na chrípku to nevyzerá a určite to bude niečo horšie... Média napokon dotlačili Lenku k vyjadreniu, že na pódium sa vráti v decembri, a keďže desať rokov nemala pauzu, azda si ju teraz zaslúži. Na priamu otázku, čo jej je, však opäť odmietla odpovedať: „Nikdy som svoju diagnózu nikomu nepovedala a nehodlám to meniť iba pre to, že sa o niečom špekuluje,“ odbila novinárov Blesku.

Ustúpila

Tento postoj sa jej však veľmi neosvedčil, pretože len posilnil klebety o onkologickej diagnóze, ktorej liečbe by zodpovedala aj dlhá pracovná pauza. Keďže uverili aj fanúšikovia a začali sa o svoj idol báť, umelkyňa napokon kapitulovala a minulý týždeň vlastné informačné embargo porušila. Devätnásteho júna sa na internete objavil „Dôležitý oznam fanúšikom“.

Už mám po liečbe

Speváčka porušila svoje zvyky a na svoje pomery prehovorila veľmi úprimne: „Asi ste si už pri mne zvykli, že s tými najsúkromnejšími a najosobnejšími vecami sa príliš nezverujem, napriek tomu považujem za dôležité podeliť sa s vami o to, prečo som prestala načas spievať na verejnosti a dala si tohto roku zdravotnú pauzu. Cítim, že vám dlhujem vysvetlenie, preto by som vám chcela povedať, že išlo o vážne zlyhanie imunity. Nasledujúce liečenie mám za sebou, teraz sa regenerujem a začínam sa pripravovať na ďalšiu sezónu,“ uviedla a podrobne sa rozpísala o tom, čo všetko v práci chystá.

