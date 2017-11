Celebrity musel zo šatne vyháňať! Fero Mikloško prezradil, čo v jeho kráľovstve počas Let´s Dance vyvádzali

Počas tanečnej súťaže Let’s Dance sa najobľúbenejším miestom účinkujúcich stala šatňa módneho návrhára, ktorý sa staral o ich kostýmy. Fero Mikloško si ju totiž zariadil tak, aby bolo hneď zrejmé, kto je v nej pánom.

Na šlofíka

Návrhár je známy extravaganciou a podľa toho vyzerala aj jeho šatňa. Zo stropu viseli ligotavé diskogule, stoly boli potiahnuté ligotavou flitrovanou látkou a vrcholom boli steny oblepené plagátmi spred jedenástich rokov, keď módny dizajnér súťažil v Let’s Dance. No niektoré z nich boli vtipne počmárané.

„Plagátov som tam mal asi dvanásť. Už sa tam pýtalo po troch kolách niečo nové, cítil som, že treba niečo zmeniť, tak som sa na jednom plagáte trošku vytunoval,“ smeje sa Fero. Pár dní pred finále šou sa nám posťažoval, že s jeho dočasným kráľovstvom sa mu bude ťažko lúčiť. „Za šatňou mi bude ľúto, pri balení bude malá nostalgia…“ Podľa slov návrhára sa v nej výborne cítil nielen on, ale aj účinkujúci. „Mali síce svoje šatne, ale ja som hneď pri ,stagei‘ a oni chodili stále okolo. U mňa bolo vždy veselo a príjemná atmosféra, ktorú som vytváral s kolegyňami, nikomu sa prirodzene nechcelo zo šatne odísť. Niekedy boli dni, keď som ich odtiaľ doslova vyhadzoval, aby mi dali pokoj, lebo som si chcel oddýchnuť. Akceptovali to, len bolo treba mať na nich pevnú ruku,“ povedal Fero so smiechom a dodal, že na jeho sedačky si súťažiaci chodievali aj pospať.

Nosili proviant

No okrem „usmerňovaní“ účinkujúcich aj pochválil. Najmä čo sa týka zásobovania jedlom. „Emmka Drobná bola super, vždy doniesla do vychladeného prosecca jahody alebo iné ovocie. Naučili sa, že každý, kto nás chce navštíviť, musí doniesť proviant a spolu si ho potom po prenose užijeme.“ Okrem chladničky na víno nechýbal vo Ferovej šatni švajčiarsky kávovar a zásoba kapsúl. Počas generálok sa totiž vypilo dosť kávy, či už tím, alebo hostia - za víkend aj pekná päťdesiatka!

Vankúše s barbinami

„To je môj milovaný motív, všade sa nimi obklopujem. Aby bolo jasné, čie je to kráľovstvo, priniesol som aj vankúše so svojou podobizňou,“ upozornil so smiechom.

Vtipný nápis na zrkadle

Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný – Krasoň. „To sme si robili žarty, keďže niektorí tanečníci mali samých seba veľmi radi… Tak som použil výrok Iváňušku z Mrázika,“ smeje sa Fero.

Chladnička so šampanským a proseccom

„To bola prvá pomoc. Keďže umývadlá boli ďaleko, miesto vody sme mali prosecco. Dávali sme si ho hneď, ako sa skončil priamy prenos, pripili si a oslavovali. Týždeň sa krásne chladilo a v nedeľu sa chutne pilo,“ netají návrhár.

Vedro a nápis: Toto nie je na špaky ani na vývratky! Tečie voda z rúry!

„Incheba už nie je najmladšia stavba, takže keď boli búrky a uvedomili sme si, že potrubia už majú dobré časy za sebou, tak som to bravúrne vyriešil. Všetkým však napadlo hocičo iné, len nie to, že je to vedro na vodu,“ povzdychol si Fero.

Článok zo Šarmu na nástenke

Fero ho nalepil ako motiváciu, aby tanečnice videli, že ich nielen kritizuje, ale aj o nich pekne hovorí.

