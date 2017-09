FOTO: Aj idolom pribúdajú vrásky. Objavili sme 11 rokov staré fotky Tomáša Maštalíra. Kedy bol viac sexi?

Už ako dieťa na základnej škole prednášal prózu a na modranskom gymnáziu hrával v divadle. Po VŠMU sa dostal do povedomia hneď prvou veľkou rolou v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade. Do bieleho plášťa sa obliekol aj v seriáli Doktor Ludsky z prostredia súdneho lekárstva. Naopak, komickú polohu si vyskúšal v seriáli Hoď svišťom. Úspešní boli aj Chlapi neplačú, ženy sa rozplývali nad jeho rolou zodpovedného otca.

Medzi jeho posledné projekty patrilo Búrlivé víno, kde vystupoval zase ako romantik. Už roky žne úspechy ako člen SND, no v súkromí sa mu až tak nedarí, keďže je aj pred štyridsiatkou stále slobodný. Pritom v minulosti chodil päť rokov s herečkou Dianou Mórovou (47) a dlhých osem rokov stála po jeho boku kolegyňa Táňa Pauhofová (34), s ktorou tvorili jednu z najkrajších dvojíc šoubiznisu. Necelý rok tvoril pár aj s herečkou Kristínou Turjanovou (37). Pred pár mesiacmi ho bolo vídať s neznámou brunetkou, no on doteraz nijaký vzťah nepotvrdil.

