Foto: Hana Gregorová nám odhalila svoju minulosť. Pozrite si fotografie, ktoré ste ešte nevideli

Máloktorá žena je so sebou spokojná tak ako herečka Hana Gregorová. Vždy sa pýšila postavou krv a mlieko, z čoho mnoho chlapov šalelo. Vdova po Radkovi Brzobohatom dodnes tvrdí, že nikdy neplánovala zbaviť sa svojich kíl kvôli chlapovi. „Vždy som sa rozhodla, že schudnem, a schudla som. Tak to bolo od mojich tridsiatich rokov. Ale nikdy to nebolo kvôli mužovi. Pred dvoma alebo troma rokmi som sa rozhodla, že pôjdem pomaly a systematicky dole s kilami, vysadila som pečivo a prílohy a funguje to,“ priznala nám nedávno.

Páči sa sama sebe

Keď nám herečka poslala svoje archívne fotografie, nešetrila slovami chvály. „Keď som bola mladá, určite som nebola typ, ktorý si nikto nevšimol, keď niekam prišiel. Myslím si, že som vyzerala celkom dobre,“ konštatovala spokojne a dodala: „A vidíte, už ako malá som mala pózovanie v krvi.“

No aj spokojnú a sebavedomú herečku niekedy prevalcuje pochmúrna nálada a pohľad do zrkadla ju neteší. Lenže má to šťastie, že jej hlava je nastavená na pozitívne vnímanie sveta. Vtedy si uvedomí, ako miluje život a že ten svoj chce žiť, nie prežívať. Potom už stačí jeden úsmev do zrkadla a opäť je všetko v poriadku.

