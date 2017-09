FOTO: Obrovská hanba! Opitý a špinavý sa váľal po zemi. Takto sa zapíjala dcéra Jakuba Přachara!

Modelka s manželom Jakubom Prachařom (32) a so synom Kryšpínom prežívajú veľkú radosť. Ich rodina sa takmer pred týždňom rozrástla o malú Miu. Aj keď kontrakcie prinútili Agátu ísť do pôrodnej sály pätnásť dní pred očakávaným termínom, všetko dobre dopadlo. „Ďakujem všetkým za gratulácie. Sme zdraví a šťastní,“ pochválila sa na sociálnej sieti tesne po pôrode.

Sebecká

O tom, či to všetko bude mať šťastný koniec, sa veľa špekulovalo. Modelka sa totiž počas tehotenstva netrápila tým, že sa svojich zlozvykov musí vzdať. Šarm ju prichytil na večeri, kde popíjala víno a neváhala si zapáliť. Aj české médiá priniesli fotky s cigaretou, keď sa už pôrod blížil – v kaviarni sedela s otcom a pripaľovala si jednu za druhou. Zdá sa, že rebelstvo má po ňom, svedčia o tom aj fotografie Jiřího Hanycha (59). Čerstvý dedko sa totiž na oslave narodenia vnučky poriadne doriadil.

Alkohol potokom

Zatiaľ čo modelka bola v nemocnici, jej blízki narodenie malej Mie náležite oslávili vo veľkom štýle. Pilo sa až do rána a zdá sa, že alkohol tiekol prúdom. Jakub Prachař oslavoval so svojím otcom Davidom aj so svokrom. Nechýbali kamaráti.

Práve svokor oslavu nezvládol, a to doslova. Unikli totiž zábery, kde sedí na zemi a na hodnú chvíľu sa aj rozvalí na chodník, pričom postaviť sa už nedokáže. Keď sa po čase celý špinavý dvihol zo zeme, Jakub s priateľmi mu pomohli nasadnúť do auta. Aj keď na moderátorovi bolo vidieť prežúrovanú noc, aspoň chodil po vlastných.

