Herečka Zuzana Tlučková bude musieť po rokoch opäť zvádzať boj so svokrou

Nič, čo urobí, jej nie je dosť dobré, pre svojho syna si predstavovala inú ženu. Teda, ak sa taká vôbec narodila! Toto všetko už zase znáša Zuzana Tlučková od svojej svokry. Našťastie, iba pred kamerami. Sitkom Susedia sa totiž po desiatich rokoch vracia na obrazovky. Charakter seriálovej svokry, ktorú si opäť zahrá Eva Matejková, je jasný a Zuzana sa na ňom celkom dobre zabáva. No blíži sa čas, keď aj ona bude v reálnom živote v úlohe svokry. Synovia Lukáš Skrúcaný (23) a Tomáš Skrúcaný (28) majú na to vek. Budúcu rolu si trénuje na ich frajerkách.

„Neviem, či by som si to vedela priznať alebo vôbec uvedomiť, keby som bola svokra xantipa. Ktovie, či by som mala takú sebareflexiu…“ teoretizuje herečka. V niečom má však jasno: „Myslím si, že asi nie je dobré zasahovať mladým do života. Nech žijú ten svoj. Ale ak si prídu po radu, treba ich usmerniť. Rodič často vidí, že jeho dieťa robí niekde chybu, ale my sme boli takí istí. Hoci nás rodičia upozornili, aj tak sme to spravili po svojom. Až keď sa nám to nejakým spôsobom vrátilo, povedali sme si: Mama mala pravdu. Ale asi to tak v živote musí byť, že si musíme otĺcť kolená a pochopiť, že rodičia to s nami nemyslia zle,“ hovorí.

Básničky od svokry

V seriáli má smolu, no v reálnom živote nedá na mamu svojho bývalého muža Štefana Skrúcaného (57) dopustiť. „So svojou bývalou svokrou vychádzam veľmi dobre a bolo to tak vždy. Je veľmi milé, že nikdy nezabudne na žiadny sviatok nikoho z rodiny a dokonca ku gratulácii vymyslí aj básničku. Niektoré mám dodnes odložené,“ hovorí herečka s úsmevom. Hercova mama už dávnejšie priznala, že s oboma bývalými manželkami svojho syna má perfektný vzťah a dodnes ju oslovujú mami. „Na milosť“ zobrala aj poslednú Štefanovu manželku Eriku Judínyovú, keď videla, že k jeho deťom má pekný vzťah. Pri Dominike Lukáčovej to tak vraj nebolo. Hoci ju žiadny rozvod jej slávneho syna nepotešil, nezostávalo jej nič iné, ako prijať realitu.

Vydržať

Zuzana Tlučková si myslí, že vo vzťahu s partnermi svojich detí by mali byť rodičia opatrní. „Keď je raz vaše dieťa do niekoho zamilované a vy budete nasmerovaní proti jeho priateľke alebo priateľovi, len si ho obrátite proti sebe. Musíte to len vydržať a podporovať ho. A keď sa mu rozjasní v hlave a príde so slovami: Mami, mala si pravdu, treba to prijať bez ďalších komentárov. Snažím sa synom do života nezasahovať a čo sa týka ich vzťahov, to už vonkoncom nie. Nie je väčšie šťastie pre rodiča ako pohľad na to, že jeho dieťa je šťastné. A myslím si, že obaja moji synovia sú,“ konštatuje spokojná mama. „A ďalšia vec je, že generačne som už úplne inde. Vo vzťahoch dnes ľudia fungujú celkom inak, partneri vyžadujú od seba iné veci. Niekedy sa mi zastavuje rozum, že toto prekáža a toto nie?“ hovorí Zuzana.

Darček na privítanie

V súvislosti s obnoveným sitkomom sme sa herečky, okrem toho, aká bude svokra, pýtali aj na jej vzťahy s reálnymi susedmi. „Keď sme sa presťahovali do domu, kde teraz bývame, sused k nám prišiel s darčekom na privítanie. Bolo to veľmi milé. Na našej ulici sme dobrá partia susedov. Robíme si ,ulicovice‘, a to aj napriek tomu, že bývame v hlavnom meste, kde majú ľudia pocit, že sused nepozná suseda. U nás to, našťastie, funguje presne naopak. Napríklad ešte pred rokom v lete sme vytiahli na ulicu stoly a všetci sme sa hostili. Každý niečo priniesol a bolo to super. Minulý rok sme spolu oslávili aj Silvester, teda tí, ktorí ostali doma a necestovali. S našimi susedmi som veľmi spokojná,“ hovorí na záver.