Jedna z najobľúbenejších moderátoriek chodí po ulici v pyžame! Čo sa to s decentnou blondínkou deje?

Hovorí sa, že každý z nás má dve tváre. Výnimkou nie je ani obľúbená blondínka, ktorá je pred kamerami dokonalá. Netají sa s tým, že rada nosí outfity, ktoré zvýraznia ženskosť a zaujmú okolie. No nebráni sa ani teplákom. „Nikdy by som nepovedala, že ja budem tá, ktorá nedá dopustiť na ,oversized‘ veci – obrovské mikiny, šaty, tričká či nohavice. Ale je to super, pretože pod tento trend skryjem všetko,“ skonštatovala.

Čo však chce skrývať, keď postavu jej môžu závidieť aj dvadsiatničky? „Keď niekam potrebujem odbehnúť alebo idem s malým do škôlky, nikto ani netuší, že pod mikinou mám iba pyžamo,“ vysvetlila Marianna so smiechom.

Moderátorka Marianna Ďurianová: Nechce urobiť fatálnu chybu ako Dara Rolins!

Vykrádajú si šatníky

Blondínka netají, že doma má aj poriadne drahé kúsky oblečenia, aj také, ktoré stáli len pár eur. I jej sa však občas stane, že napriek plnému šatníku si ako správna žena povie, že si nemá čo obliecť. Vtedy zamieri k sestre Darine. „Keď sme zúfalé, navzájom si prevetráme šatníky. Máme to asi z detstva. Rodičia nás stále obliekali rovnako – ako dvojčatá. Keď som mala ja sviatok, to isté dostala aj druhá, aby sme si nezávideli. Keď sme však končili základnú školu, už sme začali vymýšľať a nepáčilo sa nám, že sme rovnaké,“ spomína na detské časy.

Prominentnej svini z filmu Cuky - Luky platili tisíce eur denne. Producent Dano Dangl sa chytal za hlavu

Vzory jej ubližujú

„Pamätám si, že ako malej sa mi veľmi páčili trblietavé veci. Dnes si však dávam pozor na strakaté látky a vzory. Mám výrazné črty tváre a v takomto oblečení vyzerám príliš ‚cigánsky‘. Potrebujem niečo jednoduchšie, čo ma utlmí.“ Moderátorka nakupuje v zahraničí, ale prepadla aj trendu on-line nákupov. Pochválila sa, že sa jej málokedy stane, že by netrafila veľkosť a musela posielať balíky späť. Niet sa čomu diviť, s takou štíhlou figúrou s tým nemá problém.

FOTO: Na záberoch Vila Rozborila sa pobavíte. Takto vyzeral pred 19 rokmi!