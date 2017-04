Jednu z hviezd v šou o premenách uväznili v silikóne. Ako to prežívala?

Umeleckí maskéri a kostýmová výtvarníčka zo šou Tvoja tvár znie povedome týždenne zmenia osem celebrít. A niektoré im dajú poriadne zabrať. To bol aj prípad mladučkej herečky Viki Valúchovej. V nedeľu večer zmenili útlu blondínku na vyše stokilovú španielsku sopranistku Montserrat Caballé.

Kilá na tvári

Maskérom trvala príprava masky vyše sedemdesiatdva hodín, samotné nasadenie viac ako štyri hodiny! „Výroba takejto náročnej masky je zdĺhavá. Od odliatia polyuretánových foriem až po finále sa spotrebuje veľké množstvo rozličných materiálov. Maska sa skladala zo silikónového krku, brady, líc, nosa, hornej pery a spodnej pery, z kontaktných šošoviek a parochne,“ vymenúva umelecký maskér Martin Jankovič. A jeho kolegyňa Katarína Horská dodáva, že samotná silikónová aplikácia vážila skoro dve kilá. Obaja sa zhodli na tom, že farby a nepríjemný zápach zvládla Viki bravúrne, dokonca počas premeny vtipkovala.

Neposlušné znamienko

Aj keď si Viki svoju premenu užívala, predsa len sa posťažovala na to, ako sa po vystúpení nemohla masky zbaviť. „Pre mňa bola maska veľmi príjemná, až sa všetci čudovali. Počas hodín, čo ma maskéri robili, som totiž konečne oddychovala! Horšie však bolo odličovanie. Aby všetko držalo, museli to poriadne prilepiť, no potom to išlo dolu veľmi ťažko a dlho,“ povzdychla si herečka. Veľký problém vraj robilo aj znamienko pod nosom, ktoré je pre Španielku typické. „Asi päťkrát mi odpadlo. Nechcelo držať,“ smeje sa.

Maxibielizeň

Ivana Struhárová, ktorá je kostýmovou výtvarníčkou v šou, nám zas porozprávala o hodinách strávených pri tvorbe obrovského tela. „Na začiatku šou sme chceli vyrobiť jedno univerzálne, ale zistili sme, že to nie je možné, keďže každý z účinkujúcich má inú výšku a stavbu tela. Preto sme nemohli použiť ani telo, ktoré sme vyrábali pre Patrika Vyskočila, hoci v druhej sérii takisto imitoval Montserrat Caballé,“ prezradila.

Najzložitejšie je vraj odhadnúť telesné vypchávky, z ktorých je zložené telo: „Vieme to korigovať vankúšikmi podľa toho, kde potrebujeme pridať a kde, naopak, ubrať. Telo je urobené tak, aby sa dalo obliekať ako overal, potom sa domodeluje bielizňou a vypchávkami.“ Základ Vikinho tela vraj použili z masky Beth Ditto, ktorú mala pred pár kolami Lucka Siposová. „Museli sme však nanovo vystavať proporcie, ktoré sa líšia. Prerobili sme hrudník, zadok, brucho aj pás,“ spomína kostýmová výtvarníčka na zložitú premenu.

Problémy s výstrihom

Samotné oblečenie pre Caballé vraj už bolo tou najjednoduchšou úlohou. „Vrchný odev sme spojili z dvoch vrstiev, použili sme na ne vyšívanú čipku a vyšívaný taft. čím vznikol takmer originál kostýmu Caballé. Strihové záležitosti sa dokončovali potom priamo na postave. Ja mám vždy najväčšiu obavu pri spojení masky s kostýmom. Tam všetko musí sadnúť presne, preto je dôležitý výstrih. Riešim ho s umeleckým maskérom Maťkom Jankovičom, dá sa povedať, po telefóne, lebo nestíham chodiť na maskérske skúšky. Každý týždeň je to vyslovene boj s časom,“ vysvetlila nám Ivana, ktorá si však napriek náročnosti celú šou pochvaľuje.

