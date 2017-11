Karel Gott žúroval do rána. Tohtoročného Českého slávika si konečne užil naplno

Už viac ako štyridsať rokov je hlavnou hviezdou odovzdávania Českých slávikov Karel Gott (78). Hoci vyhral aj minulý rok, pre ochorenie nemohol poďakovať fanúšikom osobne. Namiesto neho vystúpila na pódium dcéra Charlottka (11). Tento rok si však československá legenda už naozaj užila štyridsiate druhé víťazstvo.

Využitá šanca

„ Priatelia, vy, ktorí ma poznáte, viete, že sa nerád opakujem. Ale musím povedať, že ani tentoraz som s takým dobrým volebným výsledkom nepočítal...“ vtipkoval na úvod ďakovnej reči. Poďakoval svojej manželke Ivane a dcéram aj za to, že sa s ním učia texty. „Ďakujem Bohu, že mi dal druhú šancu, ďakujem vám všetkým, bez vás by to nemalo zmysel,“ skonštatoval maestro pokorne. Pre Karla sa však večer nekončil prevzatím ocenenia. Do druhej rána sa bavil na žúre, ktorý nasledoval po oficiálnej časti.

Zavlažovali

Český slávik ani tento rok nepriniesol žiadne prekvapenia. Rovnakí víťazi, rovnaký moderátor Ondřej Sokol (46) a zrejme aj rovnaký katering na raute. Podľa novinárov, čo tam boli osobne, celebrity televízny prenos akoby pretrpeli. Najväčšmi sa zabávali počas reklamných prestávok iba tí, čo mali miesta na prízemí, na ovlaženie hrdla museli počkať až do rautu. Diváci, ktorí sledovali všetko z balkóna, mohli v pokoji popíjať už počas prenosu.

Celebritní bojovníci

Po vyhlásení víťazov sa okrem Karla Gotta v spoločnosti kolegov výborne zabávala aj ďalšia bojovníčka so zákernou chorobou Anna K. Brunetka vyzerala naozaj výborne a sama priznala, že ju prekvapuje, v akej je dobrej kondícii napriek prebiehajúcej liečbe. Dopriala si aj pohár vínka, urobila zopár selfie s kolegami a rozdávala úsmevy na všetky strany. Ibaže sprievod jej robila kamarátka kaderníčka, ktorá sa starala, aby Annu nezradila parochňa. Skvelú náladu mala aj Ewa Farna (24), ktorá tentoraz vyfúkla druhé miesto Lucii Vondráčkovej (37). Spolu s talentom predviedla aj plný dekolt, z ktorého muži nedokázali odlepiť oči a v duchu ďakovali speváčke, že zvolila takéto šaty.

Len aby sa nezbláznila