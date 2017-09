Kráska Andrea Verešová príliš riskovala! Pri fotení spadla a dorezala si časti tela

Úspešná modelka vo Francúzsku dokázala, že nie je len porcelánová princezná z móla. Nielen vtedy, keď nechala po sebe liezť muchy a chrobáky, ale hlavne v momente, keď s lyžiarkou Veronikou Velez-Zuzulovou (33) prešla po oceľových lanách natiahnutých asi v osemnásťmetrovej výške. Pre modelkin detský Nadačný Fond AV tím napokon získal 6 580 eur!

Nie som z cukru

Andrea sa netají s tým, že má rada výzvy, ale vzhľadom na to, že je matkou dvoch detí, dnes už dlho premýšľa, na čo sa dá nahovoriť. V Boyarde ju však k prekonaniu samej seba viedla práve zodpovednosť voči tímu a hlavne voči jej nadácii, pre ktorú napokon získala 6 580 eur. Počas toho, ako s Veronikou prechádzali po lane nad nádvorím pevnosti, bolo vidieť, že naozaj trpí. Disciplínu však zvládli a získali indíciu. No keď sa konečne celá roztrasená postavila na pevnú zem, zaliali ju slzy.

„Neverila som, že to zvládnem, a pri pohľade dolu sa mi roztriasli kolená. So Zuzkou sme sa vzájomne podopierali, ale zároveň tlačili dole a každý pohyb vpred bol nesmierne náročný. Modlila som sa, nech sa to skončí, a veľmi som si priala, aby som to tímu nepokazila.“ Pre neprajníkov, ktorí sa čudujú, načo sa to dala nahovoriť, ak má fóbiu z výšok, má odkaz: „Chcem ukázať, že nie som z cukru ani iba bezduchá modelka. Dokážem prekonávať životné skúšky, nástrahy aj samu seba,“ skonštatovala.

Nad vodopádom

Aj keď má modelka strach z výšok, toto nebola prvá chvíľa, keď sa so slzami v očiach modlila. „Najhorší zážitok bol pre mňa let 4G stíhačkou,“ priznala. Na adrenalínovú akrobaciu vo vzduchu tak skoro nezabudne. Ťažko prežívala aj horolezecký výstup v Alpách, ale je hrdá, že si to mohla vyskúšať a podarilo sa jej to aj zvládnuť. Priznala sa nám, že mnohokrát sa musí prekonať aj pri svojej milovanej práci pred objektívom. „Občas sa stáva, že si klient alebo fotograf vymyslia rôzne zložité situácie a miesta, teda lokácie, kde sa má fotiť, a skutočne ide doslova o život. Napríklad som musela pózovať nad priepasťou a pod vodopádom. V južnom Francúzsku som musela pózovať na vysokom múre nad hradom,“ spomína na náročné pracovné okamihy.

Dorezala sa

Modelka nevie zabudnúť ani na zdanlivo nevinné fotenie v Miláne. „Vtedy som s klientom fotila na sklenenom stole a nedopadlo to šťastne. Stôl podo mnou praskol a ja som si dorezala ruku a nohu. Ale musím povedať, že našťastie pri mne vždy stáli anjeli strážni a ja som sa zaobišla bez väčšej ujmy,“ povzdychla si modelka. Boli sme zvedaví, na čo by sa klientmi nedala nikdy nahovoriť. „Aj keď sa snažím byť profesionálka, sú isté veci a hranice, ktoré by som dnes už neprekročila a určite neriskovala pre krásny záber a fotku život alebo bezpečie svojho okolia a rodiny.“

