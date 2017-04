KTORÁ krásna Slovenka nevyjde bez mejkapu ani pred dvere?

Kúpeľňa Silvie Šarköziovej nespĺňa iba praktickú funkciu. Pani domu nešetrila na doplnkoch a čierno-bielu kombináciu zjemnila vázou s kvetmi a sviečkami. „Záleží mi na detailoch, mám rada romantické doplnky, ale snažím sa držať na uzde, aby z toho nevznikol gýč. Hranice fantázie vždy popustím na Vianoce,“ priznáva Silvia. V kúpeľni chýbajú tradičné poličky plné farebných téglikov a fľaštičiek. To všetko má speváčka schované v košíku, no nie z estetického, ale najmä z praktického hľadiska. Nemusí nikde utierať prach.

Hanbí sa pred susedmi

Cigánska diablica priznáva, že bez mejkapu neurobí z domu ani krok. Vždy je dokonale upravená, či je doma, vonku, alebo na javisku. Ak by ste ju náhodou niekedy stretli nenalíčenú, je to znamenie, že nastal problém. „Minule som sa vymkla. Zabuchli sa za mnou dvere a ja som ostala vonku v zime iba v tričku, bez kľúčov a mobilu. A čo je dôležité, nenalíčená. Troch mužov, susedov, som preto nechala odísť, lebo som sa hanbila, aby ma takú nevideli,“ smeje sa Silvia Šarköziová zo svojej ženskej slabosti.

Vo vani s pohárom šampanského: Pre Zoru Czoborovú je kúpeľňa oázou pokoja

„Asi o pol hodiny išla okolo susedka, a keďže mi už bolo poriadne zima, odhodlala som sa ju osloviť, požičala som si od nej mobil a zavolala manželovi, aby prišiel domov. Takže nenalíčená nechodím nikdy nikam,“ ubezpečuje s úsmevom. Dokonca aj keď ide na profesionálne líčenie, kde sa o ňu starajú vizážistky, musí sa predtým nalíčiť. Nesadla by za volant bez toho, aby sa neupravila. „Viem, že maskérky nemajú rady, keď chodia baby na fotenie namaľované. Ale ja sa radšej odmaľujem, ako by som mala prísť len tak,“ priznáva hudobníčka.

Najskôr káva

Hoci na zovňajšok si naozaj potrpí, pred zrkadlo nebeží hneď, ako vstane z postele. Dôležitejšie je, aby sa rodina zobudila do príjemnej atmosféry, takže po základnej rannej hygiene ide rovno do kuchyne. „Pre nás je veľmi príjemné, keď dom ráno rozvoniava kávou. Takže urobím raňajky, kávu a potom sa rozdelíme, kto ide prvý do kúpeľne,“ hovorí Silvia.

Večne mladá: Marcella Molnárová si lifting robí sama vo svojej kúpeľni

Čo sa týka trávenia času v kúpeľni, manžel Ernest Šarközy vraj za svojimi babami vôbec nezaostáva. Takže kým sa Šarköziovci niekam vychystajú, trvá to aj dve hodiny.

Rituál na krásu

Základom starostlivosti o pleť je pre umelkyňu dôkladné odlíčenie. Nie vždy to tak bolo. „Keď som bola mladšia a vrátili sme sa nadránom domov z vystúpenia, ľahla som si na dve hodinky do obývačky a potom som odviezla Vanesku do školy. Teraz to už neurobím, ani keby som si mala ľahnúť len na hodinku. Vždy sa riadne odlíčim,“ tvrdí Silvia. Priznáva však, že jej pleť nie je taká dokonalá, ako keď bola tínedžerka. Vtedy mala na rozdiel od rovesníkov pokožku ako bábätko.

Pozrite sa, čo sme objavili v kúpeľni známej fitnesky

Teraz, po štyridsiatke, sa jej začalo robiť akné. „Neviem prečo. Najhoršie je, že viem, že nemám do toho rýpať, ale nedokážem to,“ smeje sa Silvia. Trpí typickou ženskou „chorobou“ nájsť aj miniatúrny pupák a urobiť z neho kožný problém, ktorého liečba trvá týždeň.

Rozširuje zásoby

Silvia si potrpí na lesky na pery. Vždy si do kabelky nejaký pre istotu hodí a nakoniec ich nahromadí poriadnu kôpku. „Minule mi chlapci z kapely dali do ruky kľúče od mikrobusu, s ktorým sme boli na koncerte. Dala som si ich do kabelky, a keď sme chceli odísť, nevedela som ich nájsť. Klasická situácia... Tak sme začali vykladať kabelku a narátali sme v nej pätnásť leskov. Jednoducho som na ne zaťažená,“ smeje sa.

Aj preto sa jej kozmetický kufrík stále zväčšuje. „Vlastne už mám dva. Jeden doma a druhý nosím so sebou na vystúpenia. I keď sa rada dám nalíčiť, veľakrát to musím zvládnuť sama. Chlapci z kapely totiž na mňa neberú veľký ohľad a na vystúpenie prídeme asi pätnásť minút vopred, čiže to musím stihnúť veľmi rýchlo. Ale je pravda, že keď idú pred koncertom na kávičku, vždy idem s nimi. Nevyužijem ten čas na líčenie, takže časovku na urobenie mejkapu mám fakt výbornú,“ dodáva na záver.

Tip na domácu pleťovú masku

Silvia s dcérou Vanesou si robia doma rôzne kozmetické procedúry. Okrem masiek z obchodu si doprajú aj domáce vychytávky. „Zmiešame jogurt, med s vajíčkom a dáme si ho na tvár. Takto spolu oddychujeme,“ hovorí Silvia. Maska vyživí pokožku a pleť je po nej príjemná a jemná.