Let's Dance ho nakopla. Vieme, pre aký nečakaný krok sa rozhodol kráľ parketu Vlado Kobielsky!

Námaha sa vyplatila. Nielenže po boku profesionálnej tanečnice Dominiky Chrapekovej získal herec titul kráľ tanečného parketu, ale nasledovali tri dni užívania. Herec sa rozhodol, že svojej polovičke vynahradí čas strávený v Let’s Dance v náručí inej ženy.

Odškodnenie v Benátkach

„Mám za sebou náročné obdobie, ale našťastie, prišiel aj zaslúžený oddych. S manželkou sme boli tri dni v Benátkach. Od pondelka do stredy sme si užívali romantiku, skvelé jedlo, prosecco a navyše tam bola výstava moderného umenia Biennale. Veľmi mi pomohlo, že som ušiel od všetkých povinností,“ spomína Vlado s úsmevom. Dodal však, že sa teší aj z vypotených kíl. „V šou som schudol osem kíl a veľmi mi to pomohlo fyzicky, ale aj psychicky. Cítim, že teraz sa mám perfektne,“ teší sa.

Chce perfektné telo

Aj keď sa dotancovalo, herec sa rozhodol pokračovať vo vylepšovaní kondície. „Dva mesiace pred začatím Let’s Dance som chodil k trénerovi, ktorý mi dával ľahké tréningy. Nechcel som telo šokovať, pretože som nikdy nemal čas športovať a mal zlú kondíciu. Teraz som sa rozhodol, že sa mu ozvem opäť. Chcem si zorganizovať čas tak, aby som stíhal cvičiť,“ prezrádza. Vraj si čoraz častejšie uvedomuje, že má povolanie, pri ktorom je dôležité, aby vyzeral dobre. „Živím sa aj telom, preto si musím dávať pozor. Kamera je neúprosná. Stačí trošku pribrať a máte plus päť kamerových kíl a už to vyzerá zle.“

Nabalený jedlom

Pravidelné cvičenie je síce v hercovom živote novinka, zdravá strava však nie. Vlado nás prekvapil priznaním, že roky funguje na donáškach jedla v krabičkách. „Pri svojom hektickom živote by som jedol veľmi nepravidelne, čo by sa určite odrazilo na váhe. Preto som prívržencom krabičkových diét. Praktizujem to už roky. Je to super, jedlo mám stále so sebou, je to zdravé, chutné a veľmi praktické.“

