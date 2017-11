Lucie Bílá po rozchode šokuje: Dala sa dokopy s ex manželom a ďalšieho muzikanta pripravila o panictvo

Lucka je žena plná prekvapení. Nie je to tak dávno, čo sa špekulovalo, či nie je tehotná. Pri jednom z rozhovorov si totiž mimovoľne siahla na bruško gestom, ktoré používajú ženy na začiatku tehotenstva. Okamžite sa vyrojili informácie, že so svojím zajačikom čaká bábätko. Lucie to však vyvrátila a klebety, naopak, tromfla. Nielenže nie je tehotná, no už nie je ani zadaná! Napriek tomu však nesmúti.

Stratil panictvo

Lucie totiž užila ten najlepší liek na citové problémy. Vrhla sa do práce. A aby jej bolo ešte lepšie, obklopila sa mužmi svojho života, ex manželom Vaškom Bártom a klaviristom Petrom Maláskom. Jeho dokonca pri nakrúcaní svojho vianočného video klipu pripravila o panictvo. Priznal to samotný Malásek rovno na televíznu kameru a vraj si to parádne užil. Populárny klavirista, ktorý roky vystupoval s Hanou Hegerovou aj s Luckou, sa totiž v päťdesiatich troch rokoch vďaka Lucii zbavil hereckého panictva. Keď mu v klipe dala rolu muzikanta.

Opäť s Noidom

Vo videoklipe sa objaví aj ďalší Luciin osudový muž, Václav Noid Bárta. On je najlepším dôkazom, že s väčšinou svojich bývalých má Lucie naozaj nadštandardné vzťahy. A s Vaškom špeciálne. Najmä odvtedy, čo mu skrachovalo ďalšie manželstvo. V poslednom čase sú s Luciou čoraz častejšie spolu. Nedávno mali premiéru muzikálu Sestra v akcii, kde jej zabáral nos do výstrihu, a teraz si ho prizvala aj na nakrúcanie svojho klipu. A ešte mu ponúkla pomocné rameno, keď pred prežíval nechutný rozchod a jeho žena Gábina ho opisovala ako násilníka, alkoholika a bránila mu vídať sa s milovanou dcérkou. Lucie mu vtedy preukázala plnú podporu a on jej to dnes môže oplatiť. Tak uvidíme, či sa v rámci utešovania nedajú znova dokopy….

