Ľútosť za milióny: Odstraňovanie „keriek“ už je vo svete väčší biznis než tetovanie!

Posledné roky sa spoločnosť polarizovala nielen v názore na utečencov, gejov alebo u nás na Fica, no aj na tetovanie. Kým jedna časť si zdobí kožu čoraz výraznejšími, farebnejšími a početnejšími „kerkami“, druhá si klope na čelo: To sme zvedaví, čo budú robiť, ak ich obrázky na koži omrzia! Nuž zdá sa, že došlo na ich slová.

Drahé gumovanie

Možno na Slovensku ešte nie, ale vo svete sa už z odstraňovania tetovania stal miliónový biznis. Podľa štatistík totiž každý tretí človek skôr či neskôr svoje rozhodnutie dať sa tetovať oľutuje. A keďže ďalšia štatistika uvádza, že iba v USA je potetovaných štyridsať miliónov ľudí, príjmy spoločnosti, ktoré odstraňujú tetovanie, rastú. Na budúci rok zrejme zarobia vyše osemdesiat miliónov dolárov, čo je štyri razy viac než pred desiatimi rokmi!

Je Dara out?

Tetovanie je staré vyše päťtisíc rokov, no až v posledných rokoch sa z neho stal skutočný módny hit. Kým ešte v minulom storočí bola modrá kotva či kostrbaté srdce hlavne spomienkou na kriminál, dnes aj ľudia z najvyšších vrstiev majú kožu ako maliarske plátno. Tetovanie vykúka z oscarovej róby Scarlett Johanssonovej, spevák Ed Sheeran vyzerá ako detská maľovanka a chrbát Angeliny Jolieovej pripomína zvitok pergamenu. Potetovaní sú, samozrejme, aj Česi a Slováci. Napríklad Dara Rolins sa relatívne nedávno pochválila novými „kerkami“ na chrbte, boku a ruke. Ktovie, či však zakrátko nebude ľutovať. Koniec koncov, sloníky na členku si už dala pretetovať na páva. Zakrátko možno bude gumovať celkom, keďže masívne tetovanie pomaly, ale isto vychádza z módy. A táto módna ikona, čo je vždy „in“, predsa nemôže byť „out“.

Z miláčika špina

Pritom zbavovanie sa tetovačiek nie je nič príjemné. Pomaľovanú kožu treba vyrezať, zašiť a bolestivo zbrúsiť. A potom sa modliť, aby nevznikla infekcia. Preto mnohí, podobne ako Dara, volia „cover up“, teda pretetovanie. Nedávno ho podstúpil aj Johnny Depp, ktorý si dal prepísať nápis, čo mu pripomínal exmanželku Amber Heardovú. Namiesto slova „slim“, teda štíhla, čo bola jej prezývka, má dnes na prstoch napísané „scum“, čo možno preložiť ako špina, bahno, spodina… Jeho herecká kolegyňa Melanie Griffithová, ktorá sa takisto sklamala v manželstve, si vybrala modernejšie – a elegantnejšie – riešenie. Využila laser, ktorý jej navždy zo srdca na ramene vymazal nápis Antonio. Mimochodom, mená partnerov sú najčastejšie odstraňované tetovačky, takže pozor s nimi!

Krvinky namiesto zmizíka

Laserové odstraňovanie tetovania je pomerne nové, do našich končín ešte len prichádza. Výhoda je, že je bezbolestné a nekrvavé. Podobne ako pri laserovej depilácii ochlpenia, aj tu sa najľahšie odstraňujú čierne farby. S farebnými kresbami to ide horšie a najťažšie je odstrániť bledé telové tóny, presne tak, ako si laser ťažko poradí so svetlými chĺpkami.

V každom prípade, vždy treba niekoľko sedení. Laserové lúče kresbu postupne rozrušia a zjemnia. Zvyšky potom pohltia makrofágy, druh bielych krviniek. Bez pomoci lasera to nedokážu, lebo čiastočky farby sú priveľké. Cena zákroku závisí od veľkosti tetovania, farby a hlavne času, ktorý tomu musí lekár venovať. Začína sa však zhruba na päťdesiatich eurách za sedenie, ktorých treba priemerne štyri až osem. Oplatí sa však priplatiť si za kvalitu. Niektoré salóny sú síce lacnejšie, ale preto, lebo majú nekvalitné prístroje bez certifikátu. Vtedy hrozia jazvy, často ešte horšie než pôvodná kresba.

Rozmyslite si to

Najčastejšou príčinou gumovania tetovania je koniec lásky. Ďalšou sú nevydarené kresby, prípadne motívy, ktoré vyšli z módy. Viditeľná „kerka“ však môže brániť aj v kariére. Napríklad príslušníci polície, armády, letušky, recepčné, zamestnanci banky nesmú mať tetovanie na viditeľnom mieste. Niekedy do salóna pritiahne svojho tínedžera zúrivý rodič, časté zákazníčky sú ženy, ktorým sa na potetovanom, kedysi pevnom brušku, stehne či tricepse objavila pneumatika, celulitída a povädnutá koža.