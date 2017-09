Mami, prezleč sa! Kate Moss je dôkazom, že v istom veku už ani supermodelke nepristane všetko

Skôr poznáme jej fotky z divokých žúrov, než z rodinných prechádzok. No divoká Kate Moss je aj matka. Takto si nedávno vykračovala s dcérou po Londýne. Nahodená ako tuctová mamina s nedostatkom vkusu. Pri štíhlej dievčine tak vyniklo, že aj modelky starnú a priberajú. Pritom by stačil iný strih šiat a všetko by bolo v poriadku.

Nehanbí sa

Je prekvapujúce, že žena, čo bola múzou toľkých návrhárov, nevie, čo jej pristane. Tričko, ktorá odhaľuje okrúhle ramená, by dáma po štyridsiatke už naozaj mala prenechať mladším dievčatám a ženám s dokonalým telom. Najmä, keď kráča popri svojej štíhlej dcére, je jasné, že na tento typ výstrihu by už aj modelka mala zabudnúť.

Kate si však evidentne z toho ako vyzerá, ťažkú hlavu nerobí. Vie, že keď chce, dokáže sa zaskvieť v starej, respektíve mladej krásne. A pokojne sa ukáže aj nahá. Veď na svoj vek má aj tak stále super postavu.

