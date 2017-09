Mamička Kristína Turjanová už má bruško, ale priznala, že doma len tak nekysne

Kristína Turjanová je asi jediná slovenská herečka, ktorej sa podarilo vďaka televíznej úlohe presláviť odtieň rúžu. Ako doktorka Rita Kernová v Búrlivom víne sa objavovala väčšinou s dokonalým mejkapom a jej červený rúž išiel v obchodoch na dračku. Na nedávnu tlačovú besedu v Divadle Andreja Bagara v Nitre prišla síce nenalíčená, ale vo výbornej nálade a vyzerala super. Kristína priznala, že prežíva skvelé obdobie, a teda mejkap je úplne zbytočný. Radosť jej robí dvojročný syn Marko, o pár mesiacov sa stane druhýkrát mamou a teraz sa teší, že sa opäť mohla vrátiť na javisko a začať skúšať novú hru. Aj keď iba na chvíľku. „Som šťastná, že som trošku vypadla z domáceho stereotypu. Milujem svoje dieťa, ale mám veľmi rada aj svoju prácu. Je to pre mňa ďalšie príjemné osvieženie v živote,“ priznala Kristína. Tehotnej herečke neprekáža ani to, že do Nitry na skúšky hry Zaľúbený Shakespeare, v ktorej si zahrá s Jánom Koleníkom, bude dochádzať z hlavného mesta. „Vôbec mi to neprekáža, pretože rovnaký čas strávim v aute, keď sa chcem presunúť z jedného konca Bratislavy na druhý,“ vysvetľuje s úsmevom.

Aktívna mama

Na divadelné dosky sa Kristína postaví iba na pár týždňov, ale vraj to stojí za to. Ako zvláda náročné skúšky s rastúcim bruškom? „Mali sme iba tri skúšky, ale zatiaľ je všetko v poriadku. Uvidím, čo bude v budúcnosti. Ak na to nebudem mať silu a zdravotný stav mi nedovolí ďalej skúšať, z hry odstúpim. Divadlo s tým ráta, preto nejde o to, že niečo musím. Určite nebudem na javisku skákať ako mladá srnka, mám isté limity,“ smeje sa.

K jej divadelným postavám neodmysliteľne patrí aj spev, ktorý však zvláda bez problémov aj v treťom trimestri. „Stále dabujem filmy, takže moja bránica je vycvičená a v dobrej kondícii. To, čo som robila predtým, robím aj teraz ako tehotná. Ani profesionálne športovkyne neprestanú športovať, keď sú tehotné. Telo je na to predsa zvyknuté. Veď sa aj hovorí – tehotenstvo nie je choroba,“ vysvetľuje herečka. „Už počas prvej materskej som dohrávala predstavenia, mala som veľké postavy. Bola to obrovská záťaž, aj psychická, aj fyzická, ale zvládla som to bez problémov,“ dodáva.

Stále cvičí

Do fitnescentra chodila Kristína aj počas prvého tehotenstva. Cvičila pod dohľadom osobného trénera a nevie si to vynachváliť. „Podľa mňa je to super. Spevníte si tak aj svalstvo na chrbte, čo v tehotenstve naozaj oceníte,“ hovorí herečka. Teraz, keď zase hrá v divadle a doma má svoj dvojročný poklad, syna Marka, nemá čas pravidelne chodiť do posilňovne. Ale doma s vyloženými nohami zatiaľ nesedí. To ju zrejme čaká až v deviatom mesiaci tehotenstva. „Stále pravidelne cvičím, ale tentoraz iba doma. Na druhej strane, až tak veľmi cvičiť som nepotrebovala ani predtým, pretože do šiesteho mesiaca tehotenstva som aktívne hrala predstavenia, v ktorých som skákala, tancovala, skrátka, robila som všetko, čo som mala v rámci svojej profesie robiť,“ hovorí.

Slzy na pľaci

Aj keď materstvo neovplyvnilo Kristíninu kondíciu, zasiahlo jej do prežívania niektorých pocitov. „Na javisku to viem ovládať a oddeliť. Horšie bolo, keď som dabovala film, v ktorom sa ubližovalo deťom. Vtedy som sa rozplakala. Odkedy som mama, som na takéto veci omnoho, omnoho citlivejšia. Ale nie je to tak iba u mňa, veľa mojich kolegov, ktorí majú rodinu, reaguje citlivejšie než predtým,“ priznáva brunetka. Najväčšie emócie však do rodiny Kristíny Turjanovej prídu priamo na Štedrý deň. A nie preto, lebo budú Vianoce, ale v tento deň by sa mal malý Marko dočkať súrodenca. „Mám termín 24. decembra. Marko moje bruško zatiaľ nijako zvlášť nevníma, ešte je maličký. Asi sa ho to začne týkať, až keď bude malé na svete,“ uzatvára s úsmevom Kristína.

