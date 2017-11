Michal David priznal neveru aj manželskú krízu! S ktorou speváčkou podviedol hitmaker svoju manželku?

Jožo Ráž sa svojho času pochválil, že medzi slovenskými muzikantmi je snáď jediný, ktorý má po celý život jednu manželku. Ostatní jeho kolegovia sú buď rozvedení, alebo majú oficiálne milenky. On však po celý život miloval jedinú ženu, svoju Barboru.

V Čechách je podobným rekordmanom hitmaker Michal David. S manželkou Marcelou žije tridsať rokov. Na rozdiel od Ráža však priznáva nevery.

Manželské problémy

Michal David nikdy netajil, aká dôležitá je pre neho jeho žena. Vždy sa ju snažil rozmaznávať a je veľmi šťastný, že ju má. Napriek tomu aj ich manželstvo prešlo niekoľkými krízami. Považuje to za normálne, veď aj psychológovia hovoria, že zhruba každých sedem rokov sa v každom vzťahu objavia väčšie či menšie problémy. David s tým súhlasí a dodáva: „Človek si tým musí prejsť, no potom sa dokázať dohovoriť a zase vzťah naštartovať.“

S kým bol neverný?

Najťažšie obdobie museli manželia prekonať, keď im na leukémiu ochorela malá dcérka Míša a zhubnej chorobe nakoniec podľahla. Takáto strašná udalosť mnoho dvojíc rozdelí, oni to ustáli. A každý ďalší problém, ktorý sa v ich živote objavil, bol oproti tejto strašnej skúsenosti už len banalita.

Napríklad muzikantove nevery. „Nebudem to rozoberať do detailu, ako to s neverou bolo, ale myslím, že nášmu vzťahu to dokonca prospelo. Alebo aspoň mne. Otvorilo mi to oči. Uvedomil som si, čo v Marcele ako žene mám a za nič na svete by som ju nevymenil,“ prezradil o svojom súkromí. Zdôraznil však, že aj keď niekedy ženským zvodom neodolol, jednu zásadu nikdy neporušil: To, že by svoju ženu podviedol so speváčkou.

