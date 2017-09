Milujete Adelu a je vám sympatická? Tu je pravda o tom, ako sa správa mimo kamier!

Veľkolepá šou Let’s Dance si získava vysokú sledovanosť nielen náročnými choreografiami, ktorými sa trápia naše celebrity. Rovnako dôležité sú kostýmy, o ktoré sa stará početný tím ľudí pod vedením návrhára Fera Mikloška a módnej štylistky Zuzany Kanisovej. Aj keď spolupracujú, Fero sa sústredí na súťažné páry a styling moderátorskej dvojice Adely a Pyca má na starosti Zuzana. Aké je obliekať našu najpopulárnejšiu moderátorku?

Šaty pre Adelu

Zuzana netají, že pri dvojici zloženej z muža a ženy si takmer všetku pozornosť vyslúži žena. „Adela má väčšinou šaty šité na mieru. S Ferkom a návrhárkou Miškou Ľuptákovou sa vopred dohodnem, ako by mal model vyzerať. Táto šou je asi to najnoblesnejšie, čo u nás v televízii je, preto Adela musí byť krásna a elegantná. Je dôležité, aby sa jej oblečenie nepodobalo tanečnému. Nesmie zaniknúť, ale ani vyzerať ako tanečnica,“ vysvetľuje štylistka.

FOTO VNÚTRI Adela záberom poriadne šokovala: Môže za to svadba, že teraz vyzerá TAKTO?

Všetci traja vraj majú Adelin vkus v oku, keďže už roky spolupracujú. Miške dokonca zverila do rúk aj svoje svadobné šaty. A aká je filozofia modelov? „Adela je vysoká a štíhla. Má krásne plecia a úzky pás, takže hlavne to sa snažíme zvýrazniť. A ja ju poznám ako minimalistku, ktorá miluje jednoduchosť. Na nej by ,nefungovali‘ zložité šaty ani nič prezdobené,“ priblížila nám Zuzana.

Recyklovaná krása

Farba šiat sa však musí prispôsobiť priestoru, kde Pyco s Adelou moderujú. „Šiesta séria Let’s Dance má veľmi výraznú scénu. Je v nej sýta červená a veľa zlatej farby, takže Adela musí byť oblečená vo svetlejších odtieňoch. Myslím, že jej to vyhovovuje, keďže tmavé farby veľmi neobľubuje a čiernu už vôbec nie.“

MÓDNA POLÍCIA z Let`s Dance: Krajšiu Adelu ste ešte nevideli, dokonalý Kobielsky, Deák i Varinský! Veru, je sa na čo tešiť!

Najtmavšie šaty bude mať pravdepodobne tie, čo mala oblečené aj na úvodnej tlačovke, kde šou naživo odštartovala na internetovom profile Facebooku. Do tmavomodrého modelu ju možno zahalia opäť aj v niektorom z ďalších kôl. A nebude to jediný outfit, v ktorom sa blondínka predvedie druhýkrát. „Možno použijeme šaty, ktoré mala Adela na upútavkách pri promovaní šou. Na scénu sú perfektné. Krátke, ale zároveň im ligot dodáva dostatočnú eleganciu,“ vysvetľuje Zuzana.

Povie si svoje!

Boli sme zvedaví aj na to, či je Adela typ celebrity, ktorá má vysoké nároky a nad outfitmi frfle. „Je taká, ako na obraze. Úprimná! Ak sa jej niečo nepáči, povie to hneď a už riešime ďalšiu možnosť. No je to málokedy, väčšinou sa zhodneme. Keď sa človek v outfite necíti dobre, hneď to vidno. Adela dôveruje ľuďom, s ktorými pracuje, ale zlomiť na všetko sa nedá,“ prezrádza štylistka.

Čítajte viac