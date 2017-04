Modelky Muťnanská a Zelinová: Koniec kamarátstva?!

Spájala ich práca v módnej televízii, spoločné zážitky, prehliadky a kamarátstvo. Tomu však odzvonilo a krásky sa obchádzajú veľkým oblúkom. Lenže šoubiznisový svet je malý a občas sa musia chtiac-nechtiac stretnúť.

Podobná situácia nastala nedávno na módnych dňoch na nábreží Dunaja, kde sa Jana a Mária stretli zoči-voči. Keďže však medzi nimi panuje napätie, vzájomným pohľadom sa pár minút vyhýbali. Pritom Mária, ktorá robila vstupy s hosťami do markizáckej Smotánky, stála sotva dva metre od Jany. Kým Jana sa tvárila, že Máriu nevidí, a pózovala do kamery, napätie sa dalo krájať. Keď sa už inak nedalo a situácia bola pre obe aktérky viac než trápna, len sa stroho pozdravili a každá išla svojou cestou.

To, že medzi Janou a jej blonďavou exkamarátkou nie je niečo v poriadku, je viac ako zrejmé. Preto sme sa opýtali, čo je vo veci. „Sme v pohode. Jasné,“ odpovedala nám Mária, no pri pohľade na ne to tak vôbec nevyzeralo. Zlé jazyky tvrdia, že za ich rozkmotrením stojí muž, s ktorým kedysi obe v rovnaký čas randili. Či je to pravda, to nevedno, pravý dôvod dusna poznajú len ony dve.