Moderátor Roman Juraško prezradil detaily z pôrodnice. Čo ho na sále tak veľmi prekvapilo?

Pre Romana a jeho dlhoročnú partnerku, moderátorku Dianu Hágerovú (27), bol predposledný októbrový deň veľmi náročný, ale aj, ako hovorí moderátor, jeden z najčarovnejších. Po piatich rokoch vzťahu sa im narodila dcéra Izabel. Aj keď bol pôrod rýchly, lekári ho označili za komplikovaný – Diana musela napokon ostať v nemocnici o niečo dlhšie než iné mamičky a dcérku načas umiestnili do inkubátora.

Pripravovali sa

Moderátor si celý pôrod nedal ujsť a bol Diane oporou. „Je to brutálne! Ja by som to ako muž nezvládol. Dianka bola neuveriteľná, stúpla v mojich očiach. Bolo to relatívne rýchle, ale som rád, že som tam bol a zažil to. Nechcel som to vidieť a prežiť pre to, aby som si to mohol len formálne ,odškrtnúť‘. Keď sme sa s Diankou rozprávali, kto bude pri nej, dodávať jej energiu a asistovať, bolo to jednoznačné,“ pýši sa. Zároveň konštatuje, že aj keď boli na rôznych predpôrodných prípravách, s realitou sa to vôbec nedá porovnať.

Má rešpekt

Moderátor sa pochválil, že dcérka je dynamická a akčná. Zároveň netajil, že chvíľu mu trvalo, kým sa na úlohu otca adaptoval. „Asi obaja sme vo fáze nastavovania a zoznamovania. Koniec koncov, Izabelka je už samostatná jednotka a my sa musíme prispôsobovať,“ konštatuje s úsmevom. Dievčatá má doma už týždeň, takže sa výrazne osmelil. „Nie som taký ostýchavý ako v prvých dňoch. Už viem, ako ju chytiť, pridržať hlavičku, uspať alebo aj prebaliť.“

Po mamine?

Čerství rodičia sa zatiaľ zhodujú na tom, že Izabelka má nos po Romanovi a tmavé vlásky po Diane. Čudujete sa, že tmavé? Len málokto asi tušil, že moderátorka mala v detstve tmavé vlasy a až keď jej prvé vypadali, narástli jej blonďavé. Asi ako pre každých rodičov, aj pre nich je najdôležitejšie, aby bolo ich dieťa zdravé. Zatiaľ vraj Izabelka nemá problém s jedením a tešia sa, že zdravo priberá. Ak by sa vám zdalo, že Juraj občas pôsobí nevyspato, je to fakt: „Predstavoval som si, že také malé bábo prespí dvadsaťtri hodín denne. Ale nie je to tak,“ uzavrel s úsmevom.