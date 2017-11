Najväčšie konkurentky Sisa Lelkes Sklovská a Katarína Hasprová sa stretli na jednom pódiu. Ktorá dostala hlavnú rolu?

Sisa Lelkes-Sklovska (52) a Katarína Hasprová (45) sa v spoločnom predstavení neobjavili už roky.Teraz sa však slovenské divy postavili na jedno javisko v muzikále Mamma Mia!

Niet malých rolí

Hlavnú rolu Donny, ktorú napríklad vo filmovej verzii hrala Meryl Streepová, tentoraz získala na bratislavskej Novej scéne Katka. Sisa si zahrala komediálnu postavu jej kamarátky. Pre žiadnu speváčku ani pre herečku, ktorá je zvyknutá byť vždy hlavnou hviezdou, nie je jednoduché stotožniť sa s miestom číslo dva. Sisa však prijala vedľajšiu postavu po svojom. „Ani v Hairspray som nemala hlavnú rolu a aj tak bola úžasná, hrala sa mi veľmi dobre. A rola Tanje je megaúžasná. Ani by som ju nenazvala vedľajšou rolou,“ smeje sa speváčka. Hoci v hereckej brandži sa hovorí, že ľahšie je divákov rozplakať ako rozosmiať, speváčka sa komediálnej polohy nebála. „Nejako som sa tým nezaoberala. Som profesionál a sústredím sa na rolu. Aj režisér nám hovoril, ak divák nezareaguje, nič sa nedeje a hráme ďalej, lebo nikdy neviete, kto je v hľadisku.“

Nemám s nikým problém

Sisa si veľmi pochvaľuje atmosféru na pľaci. Dokonca jej chýbajú skúšky, na ktorých vraj bola skvelá nálada, ku ktorej výraznou mierou dopomohli aj mladí herci Novej scény. „Ja totiž milujem mladých ľudí, rada sa nimi obklopujem. Som energický, temperamentný človek a mladí ľudia majú takisto kopu energie,“ konštatuje Sisa. A ako vníma atmosféru medzi ňou a Katkou Hasprovou? „Normálne, sme kolegyne. Ja nemám s nikým problém, nie som ten typ človeka. Naposledy sme spolu hrali v roku 1994 v muzikáli Jozef a jeho zázračný farebný plášť, Katka, myslím, bola štvrtá alternácia. Na jednom pódiu sme stáli v muzikáli Traja mušketieri,“ vysvetľuje Sisa.

Ich najväčšia rivalita sa však vraj prejavila, keď sa pripravoval muzikál Mata Hari. Na Slovensku ho chcel uviesť Michal David, ktorý v hlavnej úlohe rátal s Katkou Hasprovou. Rovnakú tému si však pre muzikál vybral aj skladateľ Ľubo Horňák, ktorý urobil texty na mieru pre Sisu. Nakoniec sa na slovenských pódiách, ale aj v zahraničí hralo predstavenie so Sisou Sklovskou. Davidova Mata Hari sa hral v Česku, ale bez Katky. No ani bez slávnej špiónky sa Katka nemôže sťažovať na množstvo hlavných postáv, ktoré stvárnila.

Bez rodiny

Na raute po premiére sme sa pristavili aj pri Katke Hasprovej, ktorej už pomaly odchádzal hlas. „Bolo to veľmi náročné predstavenie na fyzičku. Všetci, čo sme tam hrali, sme však veľmi šťastní,“ zhodla sa so Sisou. „Donna, ktorú hrám, je naozaj krásna rola. Je to živé, úspešné predstavenie,“ dodáva spokojne. Napriek tomu nebola celkom spokojná. Neprišli ju totiž podporiť jej najbližší. Nemohli. „Môj manžel tu nemôže byť, pretože má premiéru v Nitre. Je mi ľúto, že tu nemôžu byť ani moji rodičia, ale čo už… Určite by sa veľmi tešili,“ dodáva speváčka, ktorú prišiel podporiť aspoň blízky kamarát s manželkou. V niektorých momentoch Katarína na javisku veľmi pripomínala mamu Soňu Valentovú, ktorá je, bohužiaľ, pre zlý zdravotný stav odkázaná na dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť. „Párkrát sa režisérovi dokonca stalo, že ma oslovil Soňa. Povedal mi, že má v tomto predstavení dve miesta, kde mu maminu veľmi pripomínam,“ dodala herečka s nežným úsmevom.