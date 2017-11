Neuveríte, čo je pre Dominiku Mirgovú v kúpeľni najdôležitejšie

Do rodinného domu sa presťahovala pred rokom. Dovtedy bývala v dvojizbovom byte spolu s rodičmi, vtedy ešte priateľom Petrom aj malým synom Peťkom. Hoci má Dominika s rodičmi výborný vzťah, predsa len dve izby sú pre dve rodiny malé. No od minulého roka si užíva štedré priestory rodinného domu. So svojou rodinkou obývajú poschodie, rodičia bývajú na prízemí. Sympatická speváčka si konečne mohla zariadiť domácnosť podľa svojich predstáv aj s vysnívanou kúpeľňou. „Je presne taká, akú som vždy chcela. Dôležitá je aj vaňa pre dvoch,“ hovorí s úsmevom Dominika.

