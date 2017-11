Neuveríte, čo Sajfa robí predtým, ako jeho milovaná manželka Veronika Cifrová-Ostrihoňová vojde do mora

Keď moderátorka nastupovala do súťaže Pevnosť Boyard, priznala, že má obrovský strach z mora. Napriek tomu si prímorské dovolenky dokáže vychutnávať naplno. A to aj vďaka svojmu obetavému mužovi Matejovi „Sajfovi“ Cifrovi.

Moderátor pre svoju milovanú manželku Veroniku najskôr zmapuje a skontroluje terén a ona vie, že jej pod hladinou nič nehrozí. „Nešnorchlujem, nepotápam sa, len bezpečne plávam. Pred morom mám rešpekt. Nebojím sa vyslovene rýb, ale radšej s nimi v mori neprichádzam do kontaktu. Nechávam im ich priestor. Riasam tiež,“ vysvetľuje s úsmevom Veronika. Bazén aj jazero sú pre ňu príjemnejšia voľba na plávanie. Priznáva aj to, že nerobí ani adrenalínové aktivity. „Nemám rada ani tobogany, ale preto, lebo z nich nekoordinovane padáte do vody,“ hovorí.

Tak ako Sajfa pomáha Veronike s jej strachom, aj ona sa snaží pomôcť mu prekonať zasa jeho fóbie. „Niekedy mám pocit, že má fóbiu z upratovania. Tú mu zdarne každý deň pomáham prekonať výrazným dohováraním,“ smeje sa.

Topila sa

Veronika si myslí, že jej fóbiu z mora má na svedomí nepríjemná situácia, keď sa ako malá topila v bazéne. „Zachránila ma žena plávajúca okolo. Iba moji rodičia tvrdia, že sa to nikdy nestalo. Ale ja sa na to pamätám! Takže pôvod môjho strachu z mora je obskúrny,“ hovorí.

Hovorí sa, že zo všetkého najväčšmi nás limituje strach, ale Veronika si myslí, že báť sa niekedy nemusí byť na škodu. „Sčasti súhlasím, že strach je prirodzená súčasť života. Strach z mora ma nijako nelimituje, len som opatrná. Skôr asi limituje strach z nových začiatkov či z výziev. Ten sa snažím úplne eliminovať,“ priznala.

Nevedela, ako sa volá

Na Boyarde sa jej ušla disciplína, keď sa musela šplhať po kľúč po rampe nad rozbúreným morom. „Mala som taký stres, že som ani nevedela, ako sa volám. Ja som len videla Danicu a Mišo mi dával inštrukcie, čo mám robiť. Ale svoj strach som potom prekonala tak, že som dobrovoľne zletela do mora z výšky. Iné výrazné strachy neriešim. Ak mám pred niečím rešpekt, poviem si, že to tak má byť. Zvážim, či mi tá aktivita za to stojí alebo nie. Nestáva sa mi, že by ma limitovali strachy a bránili mi robiť aktivity, ktoré reálne chcem robiť. Nemyslím si, že som bojko,“ tvrdí.

