FOTO: Outfity speváčky Lucie Bílej. Ktorý jej pristane najviac?

Česká speváčka sa netají tým, že miluje čiernu farbu, aj keď jej priezvisko tomu nezodpovedá. Hoci sa hovorí, že čiernou sa nedá nikdy nič pokaziť, Lucie to potvrdzuje, no dokonale dokáže zažiariť aj v iných farbách.

Obdarená

Bílá má to šťastie, že patrí medzi speváčky, ktoré disponujú prirodzene veľkým poprsím a šatám s hlbokým výstrihom sa teda vôbec nemusí nevyhýbať. Práve naopak, vie to dokonale predať a fanúšikovia jej to vždy „zhltnú“ aj s navijákom.

V ktorom outfite sa najviac páči vám?

Speváčka Lucie Bílá šokuje: Najprv rozchod s priateľom a potom poriadne módne faux pas!

Rozšantená speváčka Lucie Bílá: Ukázala aj rici, aj cici!

Sexi speváčka Lucie Bílá: Čo si dala vylepšiť?