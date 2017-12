Odhalili sme, kto dáva Rytmusovi pravidelne „do držky“!

Reč je o najlepšom slovenskom MMA zápasníkovi Attilovi Véghovi (32). S Rytmusom sú obaja megaúspešní, no každý v inej sfére. Rytmus je fenoménom vo svete hudby a Attila v oblasti zmiešaného bojového umenia – MMA, kde je šampiónom. Na konte má tridsaťjeden vyhratých zápasov a len osem prehratých.

Nešetrí ho

Ich cesty sa však spojili a dnes ich okrem vzájomného rešpektu spája aj kamarátstvo. Rytmus dokonca Attilovi fandí pri každom jeho zápase a nedávno preňho zložil pesničku, v ktorej mu vzdáva hold. „Skamarátili sme sa približne pred dvomi rokmi. Zoznámil nás majiteľ gymu, v ktorom trénujem. Patrika zaujímali bojové športy a chcel ich začať aj robiť. Preto sme sa telefonicky spojili, dohodli sme si prvý spoločný tréning a postupne sme si sadli aj ako ľudia,“ spomína Attila na prvé stretnutie s Rytmusom, ktorého vraj ako kouč vôbec nešetrí. Nedávno boli spolu v Thajsku, kde denne naplno trénovali a Attila sa tam pripravoval na zápas. Spoločne si však užili aj dobré jedlo, box a krásne thajské pláže.

Úplne iný

Hoci sa o Patrikovi hovorí, že je arogantný a nebaví sa s hocikým, náš najlepší slovenský MMA zápasník má inú skúsenosť. Rapera vníma ako skromného človeka, ktorý vie, odkiaľ prišiel, a za žiadnych okolností nedáva pocítiť, že je známy. „Inak by nebol mojím kamarátom,“ smeje sa Attila. „Najprv sme rozoberali iba MMA či box, no postupne sme začali hovoriť aj o súkromí. Rozumieme si a často sa bavíme o frajerkách, rodine či o spoločných známych,“ približuje vzťah s Patrikom, hoci, paradoxne, jeho partnerku Daru Rolins (44) ešte osobne nestretol. Určite vraj však v budúcnosti príde aj na to...

Milovníci módy

Kamarátov spája okrem športu aj láska k značkovým módnym kúskom, v ktorých sa obaja vyslovene vyžívajú. Debatujú aj o móde? „Nie. Každý má svoje obľúbené obchody a nakupuje každý sám,“ smeje sa Attila. Isto však viedli debaty o pesničke, ktorú preňho zložil Rytmus a raperi P. A. T. a Mega M. Pre zápasníka je obrovská pocta, že niekto takto ocenil jeho kariéru. „Bude to moja nová nástupová pesnička, keď pôjdem pred zápasom do klietky. Máme za sebou už aj nakrúcanie klipu, ktorý sme točili v Spartakus Fight Gyme v Trnave. Budú v ňom i zábery z mojich zápasov a veľmi sa na to teším,“ nešetrí nadšením na záver Attila Végh, ktorý je rodák z Gabčíkova.

