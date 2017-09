Opäť nezadaná Celeste Buckingham porozprávala zážitky z dovolenky. Hádajte, kto jej robil spoločnosť

Zavrela dvere nahrávacieho štúdia a rozhodla sa dopriať si oddych spolu s najbližšími. Aj keď jej rovesníčky sa dovolenke s rodičmi zväčša snažia vyhnúť a uprednostnia romantické prázdniny so svojou láskou či plážové žúry s kamarátmi, u Celeste je to inak: „Keďže ja žijem v Bratislave a rodičia so sestrou v Amerike, po dlhom čase sme boli všetci spolu. Bolo nám nádherne. Vybrali sme sa na Madeiru, čo je vlastne ostrov zo starej sopky.“

Náhrada za frajera?

Rodinná dovolenka však speváčke dobre padla aj preto, lebo šťastie v láske sa jej v poslednom čase otáča chrbtom. Už to bude vyše pol roka, čo sa rozišla s českým spevákom Matějom Vávrom, s ktorým si plánovali budúcnosť. Na jeho adresu sa dokonca vyjadrovala, že lepšieho partnera si pre seba nevie predstaviť. Žiaľ, po dvoch rokoch spoločného bývania prišiel rozchod. Bolesť však netrvala dlho, lebo Celeste začala randiť s muzikantom Brunom, ktorý vystupuje pod pseudonymom DJ N. Y. X. Dlho to však nevydržalo a po pár mesiacoch sa prestali stretávať. Šarmu vtedy priznala, že im to neklapalo a nedalo sa to časovo skĺbiť. Speváčka netají, že dnes je sama a je rada, že všetok svoj voľný čas môže venovať rodine.

Žiadne vylihovanie

Celeste priznáva, že fyzicky si na rodinnej dovolenke veľmi neoddýchla, ale ako psychická terapia jej veľmi pomohla. „Zabudla som na zhon, ktorý mám. Neležali sme na pláži, ale vyvetrala som si hlavu. Pointa dovolenky bola totiž vidieť čo najviac zaujímavostí.“ Výlet s rodičmi si pochvaľovala aj jej mladšia sestra Carmel (19). „Madeira je prekrásna. Dýchalo to tam históriou, čo konečne viem oceniť aj ja. Ako dieťa som nechápala, prečo nás rodičia vodia po pamiatkach. Boli to pre mňa staré a škaredé miesta, ale odkedy som mala pár ročníkov histórie, stará architektúra ma očarila.“

Dovolenka na sopke

Nadšené boli nielen dievčatá, ale aj rodičia: „Pripomenulo mi to detstvo dievčat. Ako výskali od nadšenia, že idú na dovolenku. Hoci už sú o niečo staršie, aj teraz kričali a jasali, ako je tu nádherne a že tu chcú ostať!“ teší sa Celestina mama. Rodina si užila nielen prechádzky, ale veľa precestovali aj autom. „Celý ostrov je vlastne stará sopka s dnes už krásnou prírodou. Naša štvorica si ho zamilovala. A to nevravím o úžasnom portugalskom jedle. Som milovníčka morských plodov, a keďže Madeira je priamo pri Atlantickom oceáne, majú všetko čerstvé. Skoro mi vypadli oči, keď sme boli na ich veľkých trhoch s čerstvými rybami, ktoré pred pár minútami vylovili. To bol pohľad ako z dokumentárneho filmu. Domorodci a hŕba čerstvých morských plodov,“ opisuje Celeste nadšene. Dodnes sa oblizuje, keď si spomenie na chuť podomácky pripravených tuniakov, kreviet a chobotníc. Naopak, jej sestra Carmel si veľmi nepochutila: „Tak ako sa podobáme, tak sme aj odlišné. Ja som úplne iná. Introvert a menej odvážna, takže pre mňa je už aj kreveta experiment.“

