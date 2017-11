Opäť sa stretávajú! Aféra Andyho Krausa a Natálie Puklušovej je už síce zažehnaná, no čert pokušiteľ nikdy nespí

Práve Natália údajne bola podľa Daniely Krausovej dôvodom rozpadu ich manželstva. Andy Kraus však s týmto názorom svojej manželky oficiálne nesúhlasil. Tvrdil, že už dávno predtým to v ich manželstve neklapalo. Režisérovo okolie nám však potvrdilo, že to akosi zabudol svojej manželke povedať. Totiž iba pár týždňov predtým, ako sa prevalil jeho románik s herečkou, bol so svojou Danielou ako pohodová dvojica na dovolenke.

Nepríjemné vytriezvenie manželky prišlo pred rokom, keď našla scenáristovi v mobile komunikáciu s Natáliou. Padlo obvinenie, že za všetko môže mladá blondínka, a nasledovalo Krausovo priznanie, že je zaľúbený. Vyhlásil totiž, že nevylučuje, že v budúcnosti budú tvoriť aj ozajstný pár. Bublina manželského trojuholníka však praskla a spečatil sa aj osud mileneckého páru. Natália dala svojmu ženatému ctiteľovi priestor, aby si upratal vzťahy, no už sa k sebe nikdy nevrátili.

Náhody neexistujú

Exmilenci istý čas nemali na seba šťastie alebo sa zámerne vyhýbali akciám, na ktorých by sa mohli stretnúť. Tvrdenie, že trápenie s láskou je najlepšia diéta, sa v prípade Andyho aj Natálie potvrdilo na sto percent – obaja majú o pár kíl menej. Prešiel však čas a po utrápených pohľadoch už niet ani stopy, každý má svoj život. Že by ich práve preto dal osud opäť dohromady, aby vyskúšal, či sa už so svojou romancou vyrovnali? Scenárista aj herečka sa totiž opäť stretávajú. Obaja nakrúcajú v rovnakých ateliéroch, delí ich od seba iba pár metrov. „Stretli sa tu na parkovisku. Zvítali sa, prehodili zopár slov. Bolo vidieť, že sa radi vidia, ale už iba ako kamaráti. Z ľudí vycítite, keď to medzi nimi iskrí. Tu bolo jasné, že každý je spokojný tam, kde je,“ dozvedeli sme sa od ľudí, ktorí sa pohybujú v ateliéroch. So širokým úsmevom nám to potvrdila aj sama herečka: „Jasné, stretli sme sa. Veď tomu sa nevyhneme, ale je to v poriadku. Radi sme sa videli, spýtali sme sa, ako sa kto má, a išli každý po svojom.“

Zaľúbení

Natália prednedávnom priznala novú lásku. Priateľa Pavla spoznala pri práci a hovorí, že našla pri ňom pokoj, ktorý vždy túžila mať pri partnerovi. Vníma ho ako odmenu po búrlivom období, ktoré prežila. Aj keď má teraz kopu roboty – nakrúca seriál, zaskakuje za Petru Vajdovú a Zuzanu Šebovú v divadle, chystá premiéru, nepodriaďuje všetok čas iba práci. Nový vzťah si pestuje ako v bavlnke. „Vždy si zariadim všetko tak, aby to bolo v harmónii,“ priznala pre Šarm. Ako vnímal jej nový partner rozruch okolo nej a Andyho Krausa, to nám však neprezradila. „Myslím, že toto nie sú otázky pre mňa, a hlavne, ja sa o svojom súkromí už nechcem vyjadrovať,“ dodala herečka. Život po boku známeho človeka totiž vôbec nie je jednoduchý, najmä, keď vás pozná celé Slovensko. S tým sa musí vyrovnať aj nová partnerka Andyho Krausa Janka. Keď prednedávnom krstil svoju knihu, ona na akcii svojho priateľa chýbala. Odcestovala na služobnú cestu... Andy priznal, že jej v podstate odľahlo, pretože sa nemusela postaviť pred novinárov.

Venuje sa

Tak ako Natália Puklušová, aj Andy Kraus vyzerá v novom vzťahu maximálne spokojný. Blondínke mladšej o osemnásť rokov sa venuje, ako len môže a koľko mu to dovolia pracovné povinnosti. Hoci má režisér a scenárista z manželstva dve deti, pozornosť musí venovať aj priateľkinmu synovi. To, že sa tak naplno deje, potvrdil aj nedávno, keď v trojici zamierili do kina na kreslený rodinný film. Andy s Janou a jej synom pôsobili ako šťastná rodinka, ktorá je dokonale zladená. „Krausova priateľka kúpila pre syna občerstvenie pred kinom, zatiaľ čo jej priateľ stál opodiaľ. Zaplatila to však ona. Po kine sa rozlúčili, dali si pusu a každý išiel svojou cestou. Malý chlapec sa ku Krausovi celkom mal a aj on ho pri rozlúčke pohladkal po hlave,“ dozvedeli sme sa od pozorného čitateľa, ktorý si zaľúbencov v kine všimol a podelil sa s nami o fotografiu.