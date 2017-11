Otec Angeliny Jolie si v bufete slovenského rozhlasu kupoval tresku. Bez Nežnej revolúcie nemožný úkaz!

November 1989 priniesol slobodu, zmenu režimu a otvoril hranice. A tak, ako sme sa my mohli pozrieť do sveta, začal aj svet chodiť k nám a objavili sa u nás osobnosti, o ktorých sme mohli za totality len snívať.

Pápež, dalajláma aj kráľovná

Keď pol roka po novembrovej revolúcii pristálo na Slovensku lietadlo s pápežom Jánom Pavlom II., bol to zázrak. Pápež hneď nato aj celebroval svätú omšu na vajnorskom letisku. Potom k nám prišiel ešte dvakrát a navštívil aj Nitru, Šaštín, Spišskú Kapitulu, Vysoké Tatry či Levoču, kde sa prišlo naňho pozrieť asi tristotisíc ľudí. Aj tibetský duchovný vodca navštívil Slovensko tri razy. Dalajláma k nám prišiel po prvý raz v roku 2000 a aj počas ďalších návratov sa verejnosť mohla stretnúť so štrnástou reinkarnáciou Budhu na verejnej prednáške.

Pred Novembrom 1989 nemožné! Rovnako ako fakt, že by britská kráľovná hodila buly na hokejovom zápase v Poprade. Aj to bola časť programu Alžbety II. (91), ktorá sa pred rokmi u nás stretla aj so sirom Nicholasom Wintonom, ktorý počas vojny zachránil stovky židovských detí z Česka a zo Slovenska. Hoci návšteva sa začala rozpačito. Keď kráľovnej na letisku ponúkli chlieb so soľou, odmietla! Túto tradíciu nepoznala. Rozpaky rozohnal až vtedajší prezident Ivan Gašparovič, ktorý zanôtil panovníčke na fujare...

Formula v tuneli

Pred revolúciou sme mohli snívať aj o stretnutí zoči-voči so športovými legendami. Iste, futbalisti či hokejisti k nám v rámci kvalifikačných duelov či veľkých šampionátov sporadicky chodievali a slávna futbalová Brazília dokonca koncom šesťdesiatych rokov na Tehelnom poli aj prehrala, ale najrýchlejší muži v kokpitoch formuly 1 boli pre nás tak blízko ako astronauti na povrchu Mesiaca. O najsledovanejšom pretekárskom podujatí sme čítali minimálne a muselo nám stačiť pozrieť si preteky v rakúskej či maďarskej televízii.

Nie div, že keď pred desiatimi rokmi otváral David Coulthard (46) prejazdom na monoposte tunel Sitina, cesty lemovali tisíce nadšených fanúšikov. Coulthard sa preháňal Bratislavou rýchlosťou tristo kilometrov za hodinu a po exhibičnej jazde to poriadne oslávil s hokejistami Ľubom Višňovským a Mariánom Gáboríkom na súkromnej večeri v bratislavskom ufe. Ešte pred Coulthardom navštívil našu krajinu aj Mika Häkkinen (49) či Ralf Schumacher (42), na rozdiel od sympatického Škóta však po našich cestách na formule nikdy nejazdili, boli len súčasťou krátkych reklamných návštev. Čo by fanúšikovia zo sedemdesiatych rokov dali za krátku chvíľu s Nikim Laudom či s Jamesom Huntom...

Pamela sa nefotila

Kým neboli Budapešť, Praha či balkánske mestá pre hollywoodskych producentov lacnejšie, točili sa po revolúcii zaujímavé filmy aj na Slovensku. Keď sa u nás pripravovala vojnová dráma Povstanie, v uliciach hlavného mesta pobehoval Jon Voight (78), Leelee Sobieski (34) či predstaviteľ Rossa z Priateľov David Schwimmer (51). A v centre kávičkoval Donald Sutherland (82). Jon Voight potom prišiel ešte raz a pre mnohých svedkov to bol nezabudnuteľný zážitok, keď si v bufete rozhlasovej Pyramídy kupoval rožky a tresku, aby sa naraňajkoval počas práce na filmovej hudbe vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu.

Jeho dcére Angeline Jolieovej sa to zatiaľ nepodarilo. Ale inú sexbombu sme privítali, ako sa patrí. Požúrovala u nás Pamela Andersonová (50). Jej hviezda v seriáli Pobrežná hliadka žiarila už na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, no a keď sa po jednom módnom podujatí blondínka so silikónovými prednosťami ocitla v centre Bratislavy, ochrankári ju strážili ako oko v hlave a zakázali aj akékoľvek fotografovanie.

Oveľa ústretovejší bol jej „plavčícky šéf“ David Hasselhoff (65), ktorý sa fotil s každým, koho v meste stretol. Keď sa objavil na koncerte v Orechovej Potôni, na vidieckej ceste, ktorá viedla na pole, kde sa podujatie konalo, na pár hodín skolabovala doprava. A paradoxne vyznela aj návšteva herca Stevena Seagala (65). Ten najprv vo svojich akčných filmoch bojoval s nepriateľmi zo socialistických krajín, aby potom na východe Slovenska žúroval po svojom gitarovom koncerte.

Hrali tu už hádam všetci

Apropo, koncerty. Od roku 1989 sme tu mali takmer všetky zásadné svetové hviezdy. Mnohí pamätníci tvrdili, že koniec socializmu u nás si uvedomili až vtedy, keď v lete 1990 videli na vlastné oči koncert The Rolling Stones na pražskom Strahove. Je to tak, pred rokom 1989 sme väčšinu zahraničných hudobných hviezd mohli vidieť len na televíznej obrazovke alebo počúvať na platniach prepašovaných z Juhoslávie či kúpených na burze.

Jedinou možnosťou vidieť ich naživo bol náš najväčší festival, ako hostia sa na Bratislavskej lýre sporadicky zúčastňovali aj mnohí známi interpreti spoza železnej opony. A od osemdesiateho deviateho sme tu mali takmer všetkých – Depeche Mode, Jeana Michela Jarra aj Katy Perry, Robbieho Williamsa či Kylie Minogueovú. A možno ich bolo toľko, že si to až prestávame vážiť. Ak niečo nemáme, je nám to akési vzácnejšie. Ale aj tak vďaka za November 1989.

