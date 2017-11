Priateľke Jána Ďurovčíka prischne nálepka typickej ambicióznej milenky

Barbora Hlinková (23) dostala príležitosť ukázať svoj herecký talent v seriáli Vlci, ktorí sa o chvíľu objaví na obrazovkách. Nebude to mať ľahké. Jednak začína televíznu kariéru po boku skúsených hercov zo SND, no najmä ako Ďurovčíkova partnerka sa bude musieť popasovať s ustavičným porovnávaním s jeho bývalou láskou Nelou Pociskovou. Aspoňže Nela nikdy mrchu nehrala, asi by jej to uveril iba málokto.

Môže na seba upozorniť

Pri rozbiehaní televíznej kariéry môže Barbore pomôcť herecky atraktívny charakter postavy, ktorú dostala. Ak sa dobre zhostí úlohy milenky Milana Ondríka, ľuďom sa dostane pod kožu a tak ľahko na ňu nezabudnú. Veď koľko manželských trojuholníkov sa v tom nájde? Niektorým ženám už len pri slove asistentka alebo sekretárka prebehnú zimomriavky po chrbte. Väčšina z nich si totiž predstaví nebezpečnú sexicu, ktorá zaručene musí vyštartovať po svojom ženatom šéfovi alebo po nejakom inom kolegovi.

Študuje mrchy

Takto nejako bude vyzerať aj rola, ktorú priateľka Jána Ďurovčíka získala. Ako ambiciózna sekretárka Nikola sa dostane do nohavíc svojho ženatého šéfa. Zo zákulisia sme sa dozvedeli, že v seriáli nebude núdza o horúce scény ani o intrigy. A keďže ide o prvú Barborinu televíznu úlohu, svedomito sa na ňu pripravuje. „Barborka to berie naozaj vážne,“ dozvedeli sme sa zo zákulisia natáčania.