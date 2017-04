Princ sa nehanbí za to, že mal blízko k zrúteniu

O súkromných psychických problémoch členov kráľovskej rodiny sa väčšinou nepíše. Tentoraz však princ Harry urobil výnimku a prezradil, že po smrti svojej mamy, princeznej Diany (†36), skončil v rukách psychológa. V čase, keď Lady Di havarovala v Paríži, mal dvanásť rokov. Veľká strata ho priviedla k tomu, že sa uzavrel a ďalších dvadsať rokov svoje emócie potláčal, čo malo veľký vplyv na jeho súkromie i na prácu.

Vraj bol v mnohých prípadoch blízko k totálnemu zrúteniu a dodnes býva nervózny, čo sa prejavuje úzkostným pocitom v hrudi. Najčastejšie sa to vraj deje počas oficiálnych protokolárnych akcií, kde je nielen stredobodom záujmu okolia, ale kde sa často spomína aj na jeho mamu, princeznú Dianu. Harry síce nikdy z nejakej oficiality nezutekal, podľa jeho slov však veľakrát nemal od toho ďaleko.

Škandály na pokračovanie

Všetky zmeny sa odohrávali v čase, keď bývajú chlapci najzraniteľnejší. Dvanásťročné deti prežívajú obdobie veľkých zmien a zmätkov aj v najstabilnejších rodinách. A Harry nielenže stratil jedného z najdôležitejších ľudí v živote, ale ešte sa s tým musel vyrovnávať ako verejná osoba.

Harry sa bránil podvedome, ako vedel, jeho správanie na rôznych žúroch bolo často viac ako škandalózne. Spomeňme len hajlovanie v nacistickej uniforme alebo scénku z jedného večierka, kde celkom nahý objímal takisto nahú dievčinu.

Milencov syn?

Mladému mužovi nepridalo na pohode ani to, keď sa celé roky šuškalo o tom, že nie je synom princa Charlesa (67), ale dôstojníka Jamesa Hewitta (58). Muži sa naozaj podobajú. Nedávno sa však objavila na Instagrame fotografia titulnej strany časopisu Paris Match z roku 1957. Je na nej fotografia Harryho dedka – vnuk akoby mu z oka vypadol…

Pomohol William

Harry sa s podporou brata Williama podrobil terapii. Blízky vzťah s bratom a jeho manželkou pôsobil viac ako blahodarne, Wiliam a Kate sa s Harrym stretávali pravidelne a pomáhali mu ventilovať hlavu tým, že ho zapájali do rôznych spoločenských aktivít. Harry nedávno priznal, že mu veľmi pomohol aj box, ktorý vraj predstavuje výborný spôsob, ako si ventilovať agresiu.

Láska pomáha

Dnes prežíva princ Harry veľmi šťastné obdobie s priateľkou Meghan Marklovou (35). Treba ju skutočne považovať za oficiálnu partnerku, pretože aj kráľovská rodina vydala vyhlásenie, v ktorom žiadala novinárov, aby zastavili mediálny hon na Meghan.

Mladá herečka má za sebou okrem filmovej kariéry aj charitatívne aktivity, je globálnou veľvyslankyňou pre organizáciu World Vision a začiatkom roka pôsobila v africkej Rwande, kde pomáhala s projektom dodávky vody pre chudobných. A Harry? Takisto ukázal veľké srdce a so švagrinou spustili charitatívny projekt Heads Together, ktorý má podporovať duševné zdravie. Ryšavý monarcha veľmi dobre vie, aké je to dôležité.



