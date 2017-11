Rozhovor, pri ktorom nezadržíte slzy. Herec Ľubo Roman opísal, ako prežíva stratu manželky

Počas tohtoročnej Veľkej noci prežíval herec ťažké obdobie plné sĺz. Jeho milovaná manželka Inés (†69), s ktorou žil vyše päťdesiat rokov, náhle skonala. „Po obyčajnej vysokej horúčke prestala chodiť. Dostala sepsu, teda otravu krvi, ťažkú infekciu, proti ktorej organizmus v jej veku nedokázal bojovať. Postupne prestávali fungovať obličky a lekári jej už nedokázali pomôcť,“ spomína na ťažké chvíle. Aj keď už prešiel istý čas, herec stále nedokáže uveriť, že ho ráno nečaká jej úsmev s dobrou kávou v kuchyni.

Je možné vôbec sa vyrovnať s takou stratou?

Mám také nepríjemné obdobie. Teraz som sa vrátil z Nemecka, pretože tam mi umrel švagor. Takže samé pohreby. A manželka? Najhoršie je zvyknúť si, že som zrazu sám. Veľmi mi chýba jej ranné budenie, káva a ona celá. Už nikto po mne nezhasne svetlo… Žili sme iba dvaja, deti máme už veľké, a preto je mi veľmi smutno. Aj keď deti bývajú oproti môjmu apartmánu, stále cítim prázdnotu.

Aj do spoločnosti musíte chodiť sám...

Manželka so mnou do spoločnosti ani nechodila. Ona bola skôr rodinný typ – vládla celej našej rodine a ja som sa venoval práci. Ale doma sme boli stále spolu. Človek sa až vekom naučí, že je pravda to, čo sa spieva v pesničke: so mnou nezostarneš. Keď ľudia spolu žijú celý život, ani si nevšimnú, že zostarli, a stále sú pre seba rovnakí. Takže stále spolu a rovnakí… A zrazu som sám.

Ako si kompenzujete smútok a samotu?

Veľa čítam a hlavne máme takú väčšiu rodinnú usadlosť v Sološnici. Tam kosím a robím veci, čo sú potrebné. Ja rád fyzicky pracujem. Každé ráno si zacvičím, urobím si kávu a premyslím si, čo by som tam ešte urobil. Prípadne, ak ma čaká predstavenie, zopakujem si texty. Už ani pamäť nie je taká, aká bývala. Kedysi som prišiel do divadla a podľa nachystaného kostýmu som vedel, čo hrám a aké texty mám hovoriť. Ale dnes sa musím oveľa viac pripravovať.

Aké knihy čítate?

Čítam skôr filozofické veci, ktoré sú o živote a celom zmysle života. Začínam chápať, že človek robí veľkú chybu, ak myslí iba na seba. Nemali by sme byť sebci. Začínam naozaj inak rozmýšľať. Už som v živote zažil takmer všetko, a keď sa pozerám okolo seba, postupne odchádzajú ľudia, ktorí tvorili môj osobný život. A preto tu musím byť pre nich. Hoci aj mňa to už čaká...

Máte pred smrťou rešpekt alebo ju beriete ako súčasť života?

Nie, ja sa smrti nebojím.

Určite sa udržiavate v kondícii, spomínali ste napríklad cvičenie. Naozaj sa tak o seba staráte?

Ráno vstanem a dám si tréning s činkami. Cvičím minimálne pol hodiny. Viete, mám sedemdesiattri rokov, musím sa udržiavať vo forme, ak chcem hrať a existovať a hlavne vedieť sa postarať sám o seba. Veď aj šoférovanie – ak chcem naďalej sedieť za volantom, musím o seba dbať.

Máte pocit, že na vašej forme majú zásluhu aj vaše korene?

Nie, to určite nie. Ja už vlastne skoro nikoho nemám. Brat mi zomrel, mamu som stratil, keď som mal štyri roky, a otca, keď som mal desať.

Mnoho vitálnych starších mužov tvrdí, že im pomáha napríklad ranný štamperlík, vy nepijete vôbec. Máte nejaký recept na dlhovekosť?

Áno, deti. To ma neskutočne dobíja. Milujem deti. Teraz už len čakám a neviem sa dočkať, kedy moja najstaršia vnučka bude mať dieťa. Všade, kadiaľ chodím, pozerám sa na malé deti a veľmi závidím ľuďom, že ich majú. Už aj ja veľmi chcem a teším sa, že budem pradedo.

Užili ste si tých detí už dosť? Máte veľkú rodinu?

Mám dvoch synov a dve nevesty, ktoré sú ako moje dcéry. Každý syn má po dve deti a najmladšia vnučka má šestnásť rokov.

Budete tráviť Vianoce v spoločnom kruhu?

Aby som nebol taký smutný, vymysleli sme si, že pôjdeme do zahraničia. Jeden z mojich vnukov študuje v Hongkongu, takže sme sa dohodli, že na sviatky pôjdeme poňho a tam si urobíme aj Vianoce. Navrhol som aj to, aby sme išli do severného Vietnamu, pretože tam som nebol. Na Nový rok by sme boli v Thajsku a tam to spoločne oslávili, pretože máme naozaj ťažké obdobie.

Rodina vám určite robí radosť. Máte taký blízky vzťah?

Ďakujem, áno, robí. Veľmi si ju vážim, keďže o tú svoju som bol ukrátený. Záleží mi na tom, aby sme dobre vychádzali a boli všetci šťastní. Máme veľmi pekné vzťahy, asi preto, lebo ich mám veľmi rád…

