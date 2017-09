FOTO: Sexi herečka Lucia Siposová má naozaj netradičnú kúpeľňu. Má v nej iba umývadlo

Hoci je kúpeľňa Lucie Siposovej maličká, zmestí sa do nej všetko, čo herečka potrebuje. Vlastne je to jeden obrovský sprchovací kút plus umývadlo. Kvôli úspore miesta má väčšinu vecí uložených v závesnom odkladači. Tmavovláska najviac investuje do dekoratívnej kozmetiky.

Tipy na domáci píling

„Do navlhčených dlaní si nasypte trochu prášku a naneste na navlhčenú pleť,“ radí herečka trik na hladkú pokožku. Priznáva, že občas si pretrie tvár aj citrónom, kvôli pigmentovým fľakom. Vraj to pomáha.

