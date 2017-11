Sexica Eva porozprávala o romániku na Farme. Naozaj skončil jej snúbenec ako paroháč?

Medzi top témy na Farme dlhý čas patril vzťah farmárov Evy Zelníkovej a Stana Madzíka (30). Ich vrúcne objatia, vzájomná súdržnosť a spoločné noci v jednom spacáku mali nečakané vyvrcholenie. Zakročil totiž snúbenec Matúš a Evu zo súťaže vyhodili! Neprekáža jej, že jeho žiarlivosť ju pripravila o možnosť vyhrať sedemdesiatpäťtisíc eur?

Nečakaný vyhadzov

Pre divákov to bol šok, keď na konci pravidelného rozhovoru moderátorka Kveta Horváthová Evu obvinila, že hrubo porušila pravidlá hry. Blondínka sa najskôr nechcela o situácii vyjadrovať, nakoniec však priznala, že na Farme mala začiatkom týždňa tajnú návštevu. Prišiel za ňou snúbenec, ktorého k tomu dohnala žiarlivosť. Údajne chcel od Evy vysvetlenie, aký je medzi ňou a farmárom Stanom skutočný vzťah. Či sa to dozvedel, to nevieme, isté je, že uplakaná princezná si z úst moderátorky vypočula nekompromisný verdikt – v súťaži skončila.

Potrestali aj ochranku

„Eva dostala od priateľa aj listy od rodiny, čokoládu a ďalšie drobnosti a práve to sa stalo príčinou jej vylúčenia z Farmy. Súťažiaci totiž nie sú oprávnení počas účinkovania v šou s nikým komunikovať ani prijímať žiadne dary,“ vysvetlila PR manažérka TV Markíza Michaela Šuľáková. Otázne navyše bolo aj to, ako Matúš našiel utajené miesto Farmy. Eva, ktorá je už doma, nám to vysvetlila: „Býva neďaleko Zázrivej. Vedel, kde sa natáča. Dohodol sa s esbéeskárom, že ho v noci dovedie za mnou.“ Televízia za túto návštevu nielenže vyhodila Evu, ale trest neminul ani ochotného esbéeskára.

Zahmlieva?

Počas účinkovania na Farme blondínka netajila, že medzi ňou a Stanom je silné puto „Začalo sa to spoločnými taktikami a skončilo sa to citmi, nemôže za to ani jeden z nás,“ tvrdila na statku. Po odchode z Farmy však vzťah so Stanom opisuje inak. „Lipli sme na sebe, pretože sme si boli oporou v ťažkých chvíľach a mohli sme sa na seba spoľahnúť. Ja som Farmu dosť ťažko psychicky znášala. Beriem ho ako dobrého kamaráta, nič viac medzi nami nie je,“ tvrdí dnes. Nepripúšťa ani to, že by sa počas spoločných nocí pod jedným spacákom udialo niečo intímne. „Spávali sme pri sebe, ale pokope s ostatnými farmármi,“ zdôrazňuje. A v podobnom zmysle sa vyjadril aj Stano. „Evka má snúbenca a my sme boli na Farme hráči. Bola to naša taktika a inak je to super baba a fajn kamoška.“

Dôveruje jej!

Žiarlivý snúbenec asi uveril, lebo blondínka s ním naďalej tvorí pár. „Všetko som mu vysvetlila a úplne ma chápe. Pozná ma a vie, že som citlivá a lipnem na ľuďoch. Stanko ma vždy vedel rozosmiať, čo mi v ťažkých chvíľach veľmi pomohlo. Veľa nám spieval, čo takisto nebolo na obrazovke veľmi vidieť. Bola som vďačná za jeho pozitívnu energiu,“ konštatuje. Aj po odchode z Farmy bol po jej snúbencovi Stano druhý človek, ktorému zavolala, že už je vonku.

Dojička

Napriek tomu, že mala doma čo vysvetľovať, Farmu si užila. „Šou ma nezmenila, som stále rovnaká Eva, iba ma psychicky posilnila. Možno už nebudem taký plačko. A získala som nové zručnosti. Naučila som sa biť šindle, stĺkať ploty, dojiť zvieratá. Som rada, že som si mohla vyskúšať takýto život.“ Najťažšie pre ňu bolo, že nemala súkromie pri spánku, a kým si farmári nevybudovali kolibu, spávali spolu pod otvoreným prístreškom. „Prekážalo mi, že na začiatku sme nemali uzavretú miestnosť na spanie. Aj fyzická práca spolu so zmenami počasia boli dosť náročné,“ spomína na kruté, ale nezabudnuteľné momenty na statku, ktoré ju takmer stáli vzťah.

