Simona Krainová, ktorá len nedávno skolabovala, sa v Paríži utrhla. Z tohto VIDEA padnete na zadok

Simona Krainová (44) je žena plná energie, stíha toho naozaj neuveriteľne veľa. Lenže aj ona je len človek a ukázalo sa to len prednedávnom na festivale Life! 2017 v Brne, na ktorej skolabovala.

Podľa českého Blesku si už pred akciou sťažovala na bolesť krčnej chrbtice a bála sa, či akciu zvládne. A to chcela ešte odísť na ďalšiu akciu do Ostravy. Modelku telo zradilo, pred ľuďmi spadla. Privolaní lekári jej museli pichnúť kalciovú injekciu a odporučili cétečko. Simona už pochopiteľne svoje pracovné záväzky na módnu prehliadku do Ostravy plniť nešla.

Noc je mladá

Zdá sa však, že je v najlepšom poriadku, o troch dňoch už išla na oslavu kamaráta a štylistu Fiipa Vaněka. Simona priznala, že jej lekári doporučili zvoľniť tempo, ale ako Blesku povedala, nevie povedať nie: "Koľkokrát padám na hubu. Pravdou je, že toho mám strašne veľa a lietam z miesta na miesto. Som síce zvyknutá cestovať, ale už nemám dvadsať."

Energická mama dvoch malých detí, Maxa a Bruna rozhodne doma nesedí. Teraz sa pochválila fotkami z Paríža. Nádherné mesto na Seine si naozaj užila. Pozrite si video, ku ktorému napísala: "Noc je ešte mladá. Milujem dobrú hudbu."

Za to, čo predviedla, si vyslúžila od fanúšikov rôzne reakcie. Našiel sa aj zdvihnutý palec s komentárom Kam sa na vás hrabú dvadsiatky alebo Tu je jasne vidieť, že vek je len číslo, ale aj: Ježiš, mne je za vás normálne trápne. Posúďte sami.