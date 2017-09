Škandál s alkoholom za volantom: Kto je Petre Vajdovej v ťažkých chvíľach oporou? 

Petra Vajdová (32) je herečka, ktorá vie hlavne na divadelnom javisku nechať aj dušu. Hrá v niekoľkých ťažkých divadelných inscenáciách, v ktorých jej postavy prežívajú muky a trápenie. Priznáva, že jej po predstavení ešte dlho trvá, kým „vyjde“ zo svojej roly. Emotívna Petra sa skrátka snaží robiť svoju prácu na sto percent a už neraz sa vyjadrila, že pre ňu zanedbáva súkromný život.

Perfekcionistka, ktorá nevie odfláknuť žiadnu divadelnú skúšku, prácu pred kamerou ani tréning thajského boxu, teraz čelí obrovskému tlaku – nielen zvonka, ale aj pred sebou. To, že by ju niekedy museli policajti opitú eskortovať na oddelenie, si určite nepredstavovala ani v zlom sne. Generálny riaditeľ SND Marián Chudovský povedal, že si vážia jej prácu a spomínaný „problém“ považujú v divadle za chvíľkové osobné zlyhanie.

Šťastie, že nezabila

Rovnaké „zlyhanie“ sa pred piatimi rokmi pritrafilo Eve Varholíkovej a stálo život štyroch ľudí. Traja umreli v horiacom aute, do ktorého Eva na maďarskej diaľnici vrazila, štvrtá obeť podľahla zraneniam a popáleninám v nemocnici. Varholíkovej pritom namerali v krvi „len“ 1,5 promile, herečke takmer o promile viac, presne 2,4 promile. Môže teda hovoriť o obrovskom šťastí, že na policajtov v bratislavskej Vrakuni natrafila a zastavili ju.

Kajala sa

Herečka najskôr fakt, že jazdila opitá, poprela. Keď ho však potvrdila aj polícia a priniesol denník Plus JEDEN DEŇ, uzavrela sa pred svetom a psychicky na tom bola veľmi zle. Na verejnosti sa neukázala, ani keď televízia Markíza predstavovala médiám tváre nového ročníka šou Let’s Dance, kde má byť jej partnerom Talian Fabio Bellucci, s ktorým, mimochodom, len pár hodín predtým, ako sa stihla opiť, trénovala.

Na tlačovú konferenciu neprišla, ale prostredníctvom televízie všetkým odkázala: „Pred pár dňami som sa dopustila veľkej chyby. Šoférovala som auto pod vplyvom alkoholu. Bola to skratová situácia, ktorú veľmi silno a úprimne ľutujem. Moje konanie bolo nezodpovedné a mohla som ohroziť okrem seba aj iných. Chcem sa všetkým ospravedlniť za svoje konanie, divákom či už v televízii, alebo v divadle, svojim kolegom a v neposlednom rade svojim blízkym. Je mi to celé veľmi ľúto, prijímam zodpovednosť v plnej miere so všetkými následkami. Som v kontakte s kompetentnými orgánmi,“ vyhlásila. Požiadala aj o súkromie s tým, že jazdu v opitosti úprimne ľutuje a bude ľutovať celý život. Myslí si, že dôvod, prečo sa tak zachovala, ľudí nezaujíma a nech by bol dôvod jej konania akýkoľvek, nezľahčí to jej situáciu a neospravedlní skutok.

Vie sa trápiť aj roky

Či je za Petriným zlyhaním trápenie pre otca, o ktorom sa aj v rozhovore pre Šarm vyjadrila, že prežil veľa bolesti, choroba alebo nešťastná láska k slovinskému režisérovi Diegovi de Breaovi, ktorý naštudoval pre SND napríklad hru Rivers of Babylon, v ktorej Petra hrá, či iná udalosť, to vie len ona. V každom prípade, o Diegovi hovorila len v superlatívoch ako o charizmatickom mágovi, ktorý vedel tak nadchnúť hercov, že boli ochotní skúšať aj po nociach medzi predstaveniami. Petre dal pikantnú úlohu prostitútky, ktorú zvládla bravúrne. Petrina láska však narážala na to, že režisér je ženatý a má deti. „Pre mňa nebol žiadny rozchod ľahký a viem sa pre to roky trápiť, dlho v sebe upratujem,“ povedala. Petra, ktorá je momentálne bez partnera, nám len nedávno povedala, že túži po láske, nechce však byť s hocikým…

Schudla

Petra v posledných dvoch rokoch výrazne schudla. Či pre trápenie v láske, alebo poctivým tréningom, aby vyzerala na javisku tip-top aj odhalená, to nevedno. Úbytok kilogramov vysvetlila Šarmu minulý rok takto: „Nie som chorá, nič sa so mnou nedeje a nechudnem z trápenia. Je to tvrdá disciplína, makanie a životospráva.“ Pre to, že je sama, sa vraj v žiali neutápa a dokonca vtedy tvrdila, že chce byť sama cielene: „Vždy som si myslela, že šťastná budem len vďaka druhým ľuďom alebo partnerovi a že láska je len o tom, že milujem muža a urobím pre neho všetko, a keď je partner šťastný, budem aj ja. Nie.“

Radí sa s mamou

Petra netají, že o srdcových záležitostiach sa radí s mamou: „Máme ten najkrajší vzťah. Budovala ho od narodenia a vie o mne všetko,“ povedala nám. Rovnako miluje aj otca, ktorého si váži aj za to, ako sa o rodinu vždy postaral. Je viac než isté, že útočisko našla u milovaných rodičov aj teraz, hoci sa trápi, že ich sklamala.

Petra, hoci je citlivá, je však aj silná a všetci okolo veria, že s podporou rodiny bude vedieť čeliť aj tejto skúške. S problémami sa borila už na konzervatóriu, kam prišla ako trinásťročná. Pedagógovia ju vraj vnímali cez priezvisko Vajdová, a keď jej hovorili, že na herectvo nemá predpoklady, o to väčšmi sa snažila. Zatvárala sa v izbe a hrala sama pred zrkadlom. Bojovala aj so slabým hlasom. „Najskôr som sa zrútila, potom som sa vyplakala a nakoniec som sa zaťala,“ opísala, ako hodiny trénovala výslovnosť. Jednou, aj keď vážnou chybou sa život nekončí a ani kariéra neskladá. Dokazujú to príbehy viacerých ľudí zo šoubiznisu, ktorí majú za sebou škandál a fanúšikovia na nich nezanevreli. Ide len o to, aby sa pozbierala a nastúpila 3. septembra do tanečnej šou, ktorá s ňou počíta.

