Sklamaná z rodnej krajiny! Návrhárka princezien Blanka Matragi priznáva, čo v nej vyvoláva tieto emócie a prezrádza, aké sú ženy v Libanone

Blanka Matragi, obľúbená návrhárka princezien z Perzského zálivu, šila svadobné šaty aj pre československú vicemiss z roku 1991 Andreu Tatarkovú. Aj keď sa jej nakoniec šťastie v manželstve vyhlo, stále spomína na to, ako sa v šatách od návrhárky zvučného mena cítila ako princezná. Pre Andreu je stretnutie s Matragi vždy výnimočné. Tentoraz sa porozprávali v jej pražskom obchode v blízkosti Prašnej brány. Blanka popri rozhovore stihla dávať pokyny personálu, obsluhovať zákazníkov v troch jazykoch, telefonicky riešiť objednávky, prehodiť slovo s manželom Makramom, fotiť sa pred butikom s fanúšikmi...

Chcelo sa s tebou fotiť asi dvesto fanúšikov, a to každý zvlášť. Prečo však nevošli aj dnu?

Nemajú na to financie. Keď ma vidia, požiadajú o autogram, spoločnú fotografiu, aj to s veľkým strachom. V Česku mám obrovský rešpekt, ale ten vytvára práve nedostatok kúpnej sily. Ak by som mala tento butik v Dubaji, bude tam stále plno, pretože sú zvyknutí nakupovať, nakupovať, nakupovať a dopriať si.

Vo svojom obchode usmerňuješ aj aranžovanie kvetov do výkladu. Stačí celofán, stuhy, tráva, pár kameňov, ale hlavne nápad...

V súčasnom svete a pri úspechu ide o kreativitu… Prísť s niečím, čo nikto nikdy predtým nevidel a zároveň je to žiadané. Aj kola je svojím spôsobom nezdravá, presladená, a všetci si ju kupujú... Chce ju celý svet. Hnevá ma, že ľudia v Česku sú závistliví, neprajní, tu si chce každý rypnúť, zhodiť. Nechápu, že úspech je to, ak viete reagovať promptne na požiadavky doby. Ľudia chcú niečo, čím ich ohúrite – inováciu, nové technológie, posun a pritom aj praktickosť a originalitu. Dnes sa vo svete cení kreativita.

Už od osemdesiatych rokov žiješ v Libanone. Ovplyvnila ťa krajina aj životným štýlom?

V Libanone sa žije veselšie, dvere máte všade otvorené. Libanončania sú pohostinní, dajú všetko, čo majú… Ak pre nich niečo urobíte, vymyslíte, niekoľkonásobne vám to vrátia. Libanon je motivujúca krajina, mnohí si ju mýlia s arabským svetom, čo je chyba. V tejto krajine vychovávajú ženy k obrovskej hrdosti, sebavedomiu a individualite. To napríklad v Česku zatiaľ nie je. Ženy, ale aj muži sa tam o seba stále starajú, sú upravení, navoňaní, pekne oblečení. Keď moje krajčírky odchádzajú z ateliéru, kde pracujú v plášťoch, takmer ich nespoznávam – vyzerajú nádherne a zaujímavo. V Česku ľudia nakukujú spoza záclon, kto kam ide, s kým... Dnes mi jedna zákazníčka doniesla čučoriedkové knedličky. Manžel Makram do tej misy na revanš a na znak vďaky dal orechy. V Libanone je zvykom, keď niečo dostanete, aj niečo dáte. Tu koľkokrát ani nepoďakujú, keď ich pozvete na večeru. Prečo je to tak?

Ponúkla si ma skvelou arabskou kávou a bezlepkovými koláčikmi. Zrejme si dávaš pozor na to, čo ješ. Vyzeráš výborne, čo pre to robíš?

Každý deň vstávam o šiestej a hodinu posilňujem. Ešte pred raňajkami vypijem fľaštičku tekutého kolagénu, ktorý robí dobre pokožke, vlasom a nechtom. A zdravo sa stravujem! Už celé roky nejem pečivo, doprajem si ryby a strukoviny. V Libanone sa všetci stravujú veľmi kvalitne, špeciálne ženy majú peknú pleť a vlasy. Aj mňa sa často pýtajú, ako to robím, že vo svojom veku mám také krásne vlasy, a či ich nemám umelo predĺžené. S úsmevom odpovedám, že sa o ne starám sama. Navyše, pre mňa je dôležité neobklopovať sa ľuďmi, ktorí mi berú energiu, ale, naopak, tými, ktorí sú aktívni a pozitívni.

V Libanone je tristo dní v roku slnečno. Užívaš si to?

Teplo nemám rada a dlhé sedenie na pláži považujem za stratu času. Navyše si opaľovaním nechcem zničiť pleť. Radšej sa korčuľujem pri mori a nabíjam sa príjemným morským vzduchom plným jódu. Nie všetci vedia, že v Libanone sa dá aj lyžovať. V dvaapoltisícovej výške nad morom sú nádherné zjazdovky. Libanon je skutočne výnimočný.

Život v Bejrúte ti umožnil dostať sa do Perzského zálivu k emirom a ich ženám – vytváraš pre nich naozajstné skvosty, hlavne tvoje svadobné šaty sú nenapodobiteľné. Aké sú tieto ženy?

Sú veľmi vzdelané, skoro všetky majú vysokú školu, starajú sa o svoje nadácie, vychovávajú mnoho detí, pracujú až dvadsať hodín denne a všetko majú pod kontrolou – vzdelanie, diplomatické styky, prehľad o dianí vo svete aj o životnom štýle. Keď idem s nimi na schôdzku, musím byť perfektne pripravená. Títo ľudia očakávajú, že sa budú môcť so mnou porozprávať o všetkom. Musím byť empatická a ničím ich nezdržovať, aj kreatívna a pohotová. Ak chce niekto prešiť šaty z „lokomotívy“, nepoviem nie.

V akých šatách si sa vydávala ty?

Nebola to róba, ale elegantný kostým, ktorý nosím doteraz. Ale tvoje svadobné šaty boli rozprávkové. Pamätám sa, že si ich vôbec neskúšala, len na základe mier som ich vytvorila a sadli ti ako uliate. Moje manželstvo sa skončilo rozvodom, tvoje trvá už od roku 1979. Priznávaš, že taký výrazný pracovný úspech by si nedosiahla bez podpory manžela Makrama. V čom teda spočíva úspech tvojho manželstva? Nemusí to platiť úplne, ale čiastočne určite.

Úspech je hlavne vo veľkom rešpektovaní partnera. Nechcem povedať o manipulácii, ale skrátka o rešpektovaní osobnosti dotyčného človeka, jeho práce a všetkého ostatného. Potom automaticky jeden z dvojice rešpektuje viac a dáva druhému možnosť vyniknúť. Makram ma podporoval od začiatku, pretože vedel, že pomáha niečomu, čo má význam. Nielen pre mňa osobne, ale aj pre celú našu rodinu, čo je v arabskom svete to najdôležitejšie. Pre ľudí v Libanone je úspech člena rodiny úspechom celej rodiny.

A úspešná je aj tvoja posledná kolekcia...

Jedna kolekcia sa v Prahe už úplne vypredala, preto som ju teraz priviezla druhý krát. Aj v Libanone sa veľmi páčila. Je nadčasová, ženská, elegantná, vo farbe, ktorá chýbala na trhu – orgovánovej. V pastelovom odtieni fialovej farby. No a to je to, o čom sme sa rozprávali v úvode – kreativita, ktorá prináša úspech.

