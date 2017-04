Spoločné raňajky, ale aj hádky a bitky. Neuveríte, s kým si to rozdal Milan Ondrík!

Herci Milan Ondrík (36) a Martin Nahálka (36), ktorých teraz vídať ako žandárov v seriáli 1890, spolu zažili už kadečo. Nevedia si vynachváliť ponuku, ktorú dostali od Televízie JOJ. Už niekoľko týždňov sa objavujú na obrazovke ako žandári, ktorých často prirovnávajú ku komickej dvojici Pat a Mat – lenže v uniforme. V seriáli 1890 hrajú nerozlučnú dvojicu a za takú ich môžeme označiť aj v súkromnom živote.

Bitka o párky

„Nikdy nezabudnem na naše školské časy. Bolo nám super. Delili sme sa o všetko, starali sa o seba. Ledva sme naškrabali na jedno pivo, aj to sme si rozdelili presne na polovicu,“ priznáva Milan, ktorý prezradil, že ich spoločné gazdovanie sa neraz skončilo hašterením. A raz dokonca bitkou. „Na internáte sme sa pobili o párky. Komické bolo to, že hádka nevznikla pre to, kto ich zje, ale kto ich uvarí. Začal som na Martina vykrikovať, že určite na ne zabudne a popraskajú. On mi od zlosti zlomil cédečko a ja som mu rozbil jeho obľúbený pohár, ktorý dostal od mamy na Vianoce. Čo myslíte, že nasledovalo? Začala sa brutálna bitka,“ spomína dnes už so smiechom.

Frajerky

Dodáva však, že toto trvalo len chvíľku a potom si nadávali, že im to nestálo za to, a uzmierili sa v krčme pri pive. V tom čase ich ako nerozlučnú dvojicu poznalo celé okolie. „Nikdy nezabudnem, ako nás volali manželia. Frajerku nemal ani Martin, ani ja. Všetko sme robili spolu,“ hovorí s nostalgiou.

Tvorba pri vínku

No a keď ich práca a rodinné povinnosti dnes už obmedzujú - Milan má tri deti, Martin jedno, stále sa snažia tráviť spolu veľa času. „Na Milanovi si najviac vážim jeho úprimnosť. Mrzí ma, že niekedy na seba nemáme čas a naše sedenia pri pive sú zriedkavejšie,“ vysvetľuje Martin.

Milan ho však doplnil, že o to väčšmi si užili spoločné natáčanie. A hlavne cesty z nakrúcania domov. „Seriál sa točil v Betliari, takže cestou do Bratislavy sme si vždy kúpili vínko. Keďže nás viezol šofér, v aute sme ho popíjali a tárali,“ netají. Vtedy vraj mali dostatok času, aby si vydiskutovali, čo do scenára pridajú. „Ja som si len prečítal scenár a veľa vecí prišlo intuitívne. Zhodli sme sa, že komické slová ako iť het, hen-hen a ďalšie budeme opakovať tak často, ako sa bude dať. Takže pri točení sme sa s Maťom mohli poriadne odviazať,“ opisuje Milan.

Mučenie v uniforme

Nie všetko však bolo pre nich pri natáčaní príjemné. „Poriadne nám dali zabrať kostýmy. Mali neskutočne veľa vrstiev. Jedna košeľa, druhá, nohavice, vesta, poviazané šatky, ťažký kabát a, aby som nezabudol, opasok a puška. To prezliekanie ma ozaj zabíjalo. Len kým som si dal dole kabát, prešla asi polhodina,“ krútil hlavou Milan. Martin to neprežíval o nič lepšie. „Takisto som bol z toho veľmi nervózny. Ťažké látky nás škrabali a stále sme sa hemžili. Čo už, museli sme zaťať zuby a hrať v tom. Nakoniec to stálo za to,“ chváli na záver celý projekt.

