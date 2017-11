Spoznávate túto celebritu? Má po sedemdesiatke a stále vyzerá úžasne

Známa glosátorka nepatrí k ženám, ktoré výrazne menia imidž. Šarmu priznala, že nechodí ani na kozmetiku, na manikúre ešte nebola, pedikúre sa vyhýba, pretože je na nohách šteklivá. Aspoň kvôli práci v relácii Sedem sa pravidelne posadí do kresla vizážistky. Oľgu Feldekovú (74) nepreslávili žiadne škandály. Zaujala zmyslom pre humor a svojimi knihami. Napriek tomu však vie zdvihnúť ženám krvný tlak, po piatich pôrodoch má stále štíhlu postavu, ako keď bola študentka!

Chváľte ho

Spolu s manželom Ľubomírom Feldekom sú však sympatickí nielen vtipkovaním, ale aj nezvyčajnou otvorenosťou, ktorou dokážu komentovať trápenia v ich rodine. Manželmi sú už päťdesiatpäť rokov a Oľga Feldeková presne vie, v čom tkvie tajomstvo ich vzťahu. „Svojho muža nekonečne obdivujem a on vie, že nikto iný by ho tak slepo neobdivoval. Načo by menil za horšie? Návod na šťastné manželstvo neexistuje, ale žiť s partnerom, na ktorom nestojí za obdiv ani suchá niť, musí byť utrpenie.“ No aj spisovateľ svojej žene lichotí. „Manžel ma chváli ustavične. Keby bolo všetko pravda, už som dávno svetová celebrita,“ komentuje s úsmevom. Okrem toho jej nakupuje aj veci na oblečenie. Podľa Oľgy má totiž lepší vkus než ona.