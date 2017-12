Takto to vyzerá doma u módnej štylistky. Tanečný parket v kúpeľni

Módna štylistka má suchú pokožku, preto v jej kúpelni nájdete najmä hydratačnú kozmetiku a priznáva, že vôbec si nepotrpí na luxusné značky. „Skôr mi ide o to, aby mi produkt ulahodil. Niektorá moja kozmetika je až smiešne lacná," priznáva Andrea Ziegler.

Po tom, ako sa s rodinkou presťahovala do rodinného domu, hneď po záhrade si asi najviac užíva veľkú kúpeľňu. Zmestí sa tam vaňa, sprchovací kút, dve umývadlá, toaleta aj bidet a ešte stále majú dosť miesta, pokojne aj na tancovanie. „Všetci traja sa sem ráno v pohode zmestíme a nemusíme sa predierať,“ vysvetľuje spokojne Andrea. Hoci má každý svoje miesto na veci Andreu pomaly začína vytláčať zo skrinky jej päťročná dcéra Paulínka. „Postupne si ku mne do skrinky dáva rôzne veci. Má svoj krém a detské laky na nechty. Samozrejme, to, čo vidí u mňa, chce aj ona, a tak mám čoraz menej miesta,“ smeje sa brunetka.

