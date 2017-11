Tatiana Drexler otvorene o dramatických chvíľach vo svojom živote. Vieme, čo ju v živote potrápilo najviac!

Je milá, sympatická, usmiata a vždy pozitívne naladená. Človek by si myslel, že sa narodila pod šťastnou hviezdou, ktorá sa postarala o to, že ju problémy vždy obchádzali oblúkom. Lenže opak je pravda. Tatiana Drexler prežila toho naozaj veľa a neraz sa stalo, že padla na fyzické aj psychické dno. Lenže vďaka svojej povahe vždy vstane a začne odznova. Aj v prípade mužov, pri ktorých takmer do svojej štyridsiatky nemala práve najšťastnejší výber a ktorí ju, rovnako ako tanec, obrali o čas, keď sa mohla stať matkou. Najviac sa popálila na svojom prvom manželovi, ktorý sa jej postaral o náročné chvíle. Tie však dnes, ako hovorí, už vytesnila a ponad všetko sa povzniesla.

Útek do Nemecka

Bola to klasická mladá láska. Táňa úspešná tanečnica, Michal úspešný tanečník. Spolu vyhrávali jednu tanečnú súťaž za druhou a Slovensko im odrazu bolo malé. Chceli okúsiť svet, a tak sa rok pripravovali na emigráciu, o ktorej nevedel nikto. Ani najbližší. Predsa len, útek z rodnej krajiny bol vtedy trestný čin a za svoje „nekalé“ úmysly sa mohli ľahko dostať do väzenia. „Bol to smutný plán aj smutný rok, pretože sme žili s tým, že príde deň, keď odídeme bez rozlúčky. Teraz viem, že som celú tú situáciu podcenila. Bola to hrôza, ktorá ma tam zo začiatku čakala a neminula,“ spomína Tatiana s odstupom času.

S milovanými rodičmi sa musela rozlúčiť telefonicky, keď im oznámila, že z Nemecka sa už nevráti. Bývalá tanečnica si myslela, že to zvládne, no život v cudzej krajine, s cudzími ľuďmi hovoriacimi po nemecky bol ťažší, ako si pôvodne myslela. „Boli sme odkázaní len sami na seba. Dnes sa nečudujem ľuďom, ktorí pod nejakým tlakom skončia na psychiatrii alebo pijú, či berú drogy. Bohvie, ako by som skončila, keby neprišla revolúcia a nemohla by som prísť slobodne za rodičmi na návštevu,“ prezradila nám rodená Martinčanka, ktorá odlukou od rodiny veľmi trpela. Ľahké to nemali ani Tánini rodičia, pretože aj jej staršia sestra emigrovala do zahraničia a dodnes žije v Amerike. Svojim dcéram to však nikdy nezazlievali a vo všetkom ich vždy podporovali.

Pád na dno

Táňa sa za spolužiaka z vysokej školy a tanečného partnera v jednom vydala, ale keď začala pociťovať túžbu po vlastnej rodine, rozišli sa. Odrazu zostala na všetko v cudzom svete sama. K jej psychickej pohode neprispel ani fakt, že exmanžel zanechal po sebe dlhy a ona musela vstať ako fénix z popola a ísť ďalej. „Musela som, no dnes sa už do minulosti nepozerám. Necítim voči nemu zlosť. Všetko som vytesnila a každý má svoj vlastný život.“ Po rozvode bola Táňa naozaj nešťastná a zlomená. Vo svojich tridsiatich šiestich rokoch nemala v Nemecku odrazu žiadnu oporu. Doma na Slovensku však mala milovaných rodičov a kamarátov, no pre dlhy sa nemohla vrátiť. „Rodičom som o tom nechcela povedať, preto som lietala trénovať ruské páry do Moskvy a nosila som tak doláre do nemeckého Hannoveru,“ hovorí Tatiana, ktorá sa k existenčnému aj citovému problému postavila aktívne.

Pomoc hľadala aj u odborníkov, no najviac jej pomohla najlepšia kamarátka Ivica, ktorá kvôli bývalej tanečnici nechala v Martine manžela s dcérou a s malým synom prišla za ňou na tri mesiace do Hannoveru. Popri liečení duše však aktívne hľadala novú lásku. „Nechcela som zostať sama a bola som úplne v koncoch. Preto som okolo seba otvorene a nahlas vyhlasovala, že každý, kto pozná nejakého slobodného muža, nech ma s ním zoznámi,“ smeje sa porotkyňa z Let’s Dance, ktorá bola vtedy otvorená novým možnostiam a známostiam. Lenže osudový muž na ňu ešte len čakal a dal o sebe vedieť o niečo neskôr...

Ťuknutie

Táni sa priplietlo do cesty zopár mužov, každé jedno stretnutie či vzťah ju niečo naučil a posunul správnym smerom. „Musela som to niekedy dohnať a po rozvode bol na to priestor,“ smeje sa sympaticky Tatiana, ktorá na svojho pána Božského natrafila tesne pred štyridsiatkou a pri kurióznej situácii. Nacúvala mu do auta a za stieračom auta mu nechala svoju vizitku. „Dnes viem, že náhody neexistujú, a keď sa mi ozval, čo som to stvárala, vedela som, že tá iskra prebehla medzi nami vzájomne. Viete, ja som hľadala, on hľadal a nejako sme sa našli,“ spomína s nehou v očiach a je jasné, že v policajtovi, kriminalistovi Hartmutovi našla životnú oporu. Ich láska sa začínala nenápadne, nenútene a obaja sa maximálne tolerujú dodnes. Skrátka v ňom našla lásku, ktorá jej dodala druhý dych, aj keď spoločné dieťa im nebolo dopriate. Možno pre vek a možno to tak príroda zariadila sama... „Som s tým absolútne vyrovnaná, pretože tlak spoločnosti mať dieťa a rodinu som pociťovala medzi tridsaťpäťkou a tridsaťosmičkou. Potom to ustúpilo a dnes som s tým veľmi vyrovnaná,“ priznáva úprimne.

Má slobodu

„Síce neviem, čo som stratila tým, že nemám dieťa, ale viem, čo som tým získala. Tí, čo majú deti, zažijú iné veci a je to nádherné, no ja zažívam zase iné okamihy. Mám slobodu, môžem si dopriať, čo chcem, nikto mi nič nevyčíta a vo svojej pozícii môžem trénovať deti aj zadarmo. Pociťujem voľnosť a milujem svoje kamarátky s deťmi, no v mnohých prípadoch rodina nie vždy znamená aj šťastie. Keďže som nikdy nemala deti, mohla som chlapov hocikedy poslať preč a fakt si dobre vybrať, keď mi to tak vyhovovalo,“ konštatuje s humorom sebe vlastným. Neuvažovala niekedy o adopcii? S manželom Hartmutom síce považujú adopciu za fantastickú vec, no intenzívne sa tým nikdy nezaoberali.

Dcéra dohadzovačka

Trpkú príchuť života ochutnala Tatiana Drexler aj v období, keď prišla o milovanú mamu, o ktorú sa na sklonku života starala štyri mesiace. „Toto považujem za najbolestivejšiu etapu svojho života a všetko predtým bolo nič. S otcom sme boli po jej smrti úplne hotoví, no postavila som sa k tomu opäť svojsky,“ hovorí. Aj v takejto neľahkej situácii zachovala chladnú hlavu. „Povedala som otcovi, že nechcem, aby žil sám, aj keď som ho z Nemecka často navštevovala. Tak som raz napísala do novín inzerát, že šesťdesiatosemročný nadpriemerne inteligentný chlap s majetkom hľadá ženu. Otec ma najprv skoro zabil, no keď začali chodiť záujemkyne, tak sme sa v istých okamihoch smiali a súčasne plakali. Bola to ohromná tragikomédia a nakoniec otec našiel štíhlu blondínku,“ šokuje úsmevne Tatiana, ktorá mu v novom vzťahu svojím spôsobom pomohla a takisto ho aj posmeľovala. Tatiana tak bola opäť spokojná a neraz otca s jeho novou známosťou kedysi vítala aj u seba v Hannoveri.

