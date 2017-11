Tento mesiac ukončila Marta Kubišová definitívne svoju spevácku kariéru. Donútila ju k tomu CHOROBA

Keď po Nežnej revolúcii mohla režimom prenasledovaná speváčka znovu do televízie, pozval si ju do svojho programu aj Jiří Korn. Vtedy bol on hviezdou na absolútnom vrchole. Napriek tomu, keď s Martou Kubišovou (75) viedol rozhovor, bolo vidno, že z nej má trému. Mal prečo mať úctu. Ak je niekto morálnou ikonou Česko-Slovenska, určite je to táto speváčka s hlbokým zamatovým hlasom. Pritom začínala ako rozbláznené kozľa v triu Golden Kids.

Nezlomili ju

S Helenou Vondráčkovou a Václavom Neckářom boli takí skvelí, že o nich prejavili záujem v parížskej Olympii. Bohužiaľ, prišli Rusi a nielen medzinárodnej kariére bol koniec. Najmä keď vyjadrila solidaritu Dubčekovi.

Na dvadsať rokov zmizla zo sveta kultúry, komunisti sa ju pokúsili vymazať a zlomiť. Ani jedno sa nepodarilo. Keď po 17. novembri zaspievala z balkóna Nech mier ďalej zostáva s touto krajinou, bol to jeden z najsilnejších momentov revolúcie. A Marta sa vrátila. Síce šedivá, čo však skoro napravila, no stále rovnako priama a sympatická. Nikdy ani náznakom nedala najavo pocit krivdy. Znova naplno koncertovala, hrala divadlo a starala sa o opustené psy.

Bohužiaľ, nedávno ju potrápilo srdce. Prekonala ťažký infarkt, a tak ohlásila tentoraz dobrovoľný koniec kariéry. Naposledy vystúpila 17. novembra a ďalej vraj už bude len písať pamäti.