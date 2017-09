Utajované fotky: TAKTO vyzerala misska Zita Galgóciová (31) počas jej nedávneho tehotenstva!

Minulý rok v októbri sme ako prví odhalili tajný vzťah Miss Universe SR z roku 2004 Zity Galgóciovej. Aj keď s Radoslavom Baranom (39), označovaným za sponzora strany Sieť a za najbližšieho človeka bývalého predsedu strany Radoslava Procházku randila už dlhšie, svoj vzťah médiám nechcela priznať.

Samé tajnosti

Za nezáujmom o medializáciu, s ktorou jedna z našich najkrajších missiek v minulosti nemala nijaký problém, zrejme stál práve jej partner. Baran začínal ako futbalista, no po zranení zavesil kopačky na klinec a vrhol sa na podnikanie v športovej oblasti i s eurofondmi. Kedysi podnikateľ pochádzajúci zo Smolníka býval v bratislavskej časti Nové Mesto, kde majú sídlo aj jeho spoločnosti, no pred rokom sme sa dozvedeli, že sa s modelkou už presťahovali do rodinného domu. „Rado so Zitou si často užívajú spoločné luxusné dovolenky,“ prezradila osoba blízka zaľúbencom. Ďalší náš zdroj párik už pred tromi rokmi zahliadol ruka v ruke na ulici vo Viedni vymetať butiky luxusných značiek.

Stihli svadbu a dcérku

Dnes sú už rodičmi polročnej dcérky, ešte pred jej narodením sa stihli zosobášiť. Napriek toľkým pozitívnym udalostiam v živote je Zita stále skúpa na slovo. Dostali sa k nám však fotografie zachytávajúce ju v očakávaní. To, že ani tehotenstvo bývalej misske neubralo na kráse, je očividné – Zita bola očarujúca tehuľka!

