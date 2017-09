Už je jasné, prečo ho vyhodila! Hana Gregorová našla u mladého priateľa niečo, čo ju poriadne ROZZÚRILO

Hana Gregorová zažívala s Ondřejom Koptíkom vyše roka pekný vzťah, dokonca sa dočkala romantického požiadania o ruku. "Chápete, že z desať miliónov voľných žien ho stretnem práve ja? Asi to je osud. V rámci spoločenského vnímania to pravdepodobne nebude v poriadku, ja neviem… Ale mne to príde v poriadku," povedala nedávno Šarmu spokojná herečka, ktorá si išla za svojím šťastím aj napriek tomu, že sa mnohí na ňu pozerali s úsmevom či pohoršením.

Našla marihuanu

Podľa českého Nedeľného Blesku je však mladý milenec na ulici. Energická herečka mu mala zbaliť veci a poslať mu ich kuriérom. Za jej strikntým gestom ale nie je nevera. Aspoň tak to tvrdí Koptík. Nikdy ju vraj nepodviedol a ani na žiadnu ženu nepomyslel.

Dôvod je iný - drogy! Herečka ich mala nájsť v byte, v ktorom spolu žili. Koptík povedal: "Dôvod, prečo so mnou prestala komunikovať je ten, že som jej klamal. Tvrdil som jej, ako neznášam drogy a pritom som ich užíval," kajal sa verejne. Teraz však vraj už vyhľadal odborníkov a chce sa od závislosti na marihuane liečiť. Samozrejme, túži aby mu Hana odpustila.