V hororovej situácii nestráca optimizmus: TAKTO sa Zuzana Belohorcová s rodinou pripravuje na hurikán Irma!

V ich americkom domove, na ktorý bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová nedá dopustiť, im tentoraz hrozí boj o život. Tisíce obyvateľov Miami pred ničivým hurikánom Irma ušlo, no Zuzana s manželom Vlastom a deťmi Salmou a Neviom ostali vo svojom luxusnom byte, kde chcú celú pohromu prečkať. Dokonca je s nimi aj jej sestra Adriana s rodinou, ktorá ich nedávno prišla do USA navštíviť. Hurikán im však poriadne nabúral plány.

Opatrenia

„Mali sme ísť zajtra na plavbu loďou po karibských ostrovoch, bola samozrejme zrušená. Je nariadená evakuácia celého South Beach, ale náš dom Portofino je fakt tak bezpečný, že sme sa aj po zvážení s vedením domu rozhodli ostať,“ vysvetlila nám Zuzka. Jej dcéra Salma bola v stredu v škole poslednýkrát pred prichádzajúcim hurikánom. „V našom dome ostalo dvadsaťšesť rezidentov, rodín s deťmi. Nejak to tu všetci prečkáme. Ale počas tých dvoch hodín, kedy to bude najnebezpečnejšie, musíme ísť dole do lobby. Celé je to tu zabezpečené, dom zabarikádovaný, zatlčené okná a všetky sklenené plochy, takže malo by to byť bezpečné. Je tu prítomný aj zdravotník, máme zásoby vody, jedla a dom má vlastný generátor elektriny. Na našej ulici je základňa požiarnikov a policajtov pre celé South Beach,“ opísala situáciu.

Neušli

Zuzka priznáva, že s manželom najprv zvažovali odchod. „No ale kam pôjdeme? Celá Florida je v kritickom stave… Nie sme ale žiadni hazardéri. V momente, keď vyhlásili povinnú evakuáciu South Beach, pričom išlo najmä o nízke domčeky, už bolo neskoro niekam letieť, všetko bolo vybukované. Mohli sme letieť skôr, ale najprv to vyzeralo, že to nebude až také hrozné, tak sme sa rozhodli ostať. A teraz už je neskoro letieť, nejak to dáme. Ísť autom do zápchy a riskovať, že nás to zastihne niekde po ceste, je najnebezpečnejšie čo môže byť. Takže v tej situácii to pre nás bolo najtriezvejšie a najrozumnejšie rozhodnutie. Dúfam, že Portofino to vydrží,“ nádeja sa blondínka. Podľa jej slov by protihurikánové okná ich luxusného obytného domu mali tento obrovský nápor vetra vydržať. „Nikdy sme to nezažili a ani sme zažiť nechceli, ale tentokrát sa tomu asi nevyhneme. Tak budeme dúfať a modliť sa,“ dodala bývalá moderátorka.

